Başkan Taşçı: “En büyük duamız mazlumlar için”

Atakum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bayramlaşma programı düzenlendi. İlçede bulunan Yalı Kafe’de gerçekleştirilen programa AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da katıldı.

Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ramazan ayı boyunca ilçemizde sergilediğimiz birlik ve beraberlik tablosunun bayrama da taşınarak en güzel şekilde hissedilmesinden son derece mutluyum. Bayramlar, küskünlüklerin son bulduğu, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlendiği önemli günlerdir. Bu yıl da Ramazan ayını huzur içerisinde tamamlayarak bayrama erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Çok şükür ki ülkemizdeki huzur ortamında Ramazan Bayramı’nı en güzel şekilde yaşıyoruz. Ama dünyanın çeşitli coğrafyalarında Ramazan ayını ve ardından bayramı işgal altında, çeşitli işkence ve zulümlere maruz kalarak yaşayan din kardeşlerimiz de var. En büyük duamız, mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizin de, bayramın güzelliklerini huzur içerisinde yaşayabilmeleridir. Bu anlamda bizim huzur ve güvenliğimiz için canını seve seve veren şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyor, tüm şehit anne ve babalarımızın ellerinden öpüyorum. Rabb’im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

Bayramın ilk gününde Atakumlularla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan “Hep birlikte huzur içerisinde yaşadığımız Ramazan Bayramının ilk gününde Atakumlu hemşerilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Bayramlar birlik ve beraberlik içerisinde yaşandıkça daha da anlamlı, daha güzel geçiyor. Bu anlamda bizleri bir araya getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyor, Atakum ilçesinde sağlanan örnek birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyorum. Bizler huzur içerisinde yaşarken, dünya üzerindeki mazlum din kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Onlar için de huzurun bir an önce temin edilmesi için dua ediyoruz. Bu anlamda mazlum coğrafyaların arkasında dimdik duran ülkemiz için 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimlerin de büyük önemi var. Seçimlerde vereceğimiz desteklerle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesine daha da güç katacağız” şeklinde konuştu.