Başkan Taşçı: “Fırsatçılara fırsat vermiyoruz”

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ürünlerde usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili olarak belediyelere verdiği talimatın ardından denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirterek, “Atakum'da fırsatçılara fırsat vermiyoruz. Usulsüz fiyat artışı yapan ya da reyon ile kasa arasında fiyat farkı uygulayanlarla ilgili cezai işlem uyguluyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın ürünlerde usulsüz fiyat artışlarıyla ilgili olarak belediyelere verdiği 'İşi sıkı tutun' talimatının ardından, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri de denetimleri arttırdı. İlçedeki süpermarketler başta olmak üzere alışveriş yerlerini kontrol eden zabıta ekipleri, usulsüz fiyat artışı yaptığı ve reyon fiyatı ile kasa fiyatında etiket farkı olduğunu belirlediği süpermarketlerle ilgili yasal işlem başlattı.

“İşlem başlattık”

Atakum ilçesinde usulsüz fiyat artışı gibi bir fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bu konunun üzerine hassasiyet ile gidiyorduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından denetimleri daha da sıklaştırdık. Ekiplerimiz sabahın erken saatlerinden itibaren denetimlerine başlıyor ve gün boyunca aralıksız bu denetimler devam ediyor. Ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bu dönemde, kimse bu zorluktan nemalanmaya kalkmasın. Fırsatçılığa asla müsaade etmiyoruz. Ekiplerimizin yaptığı denetimlerde, usulsüzlük tespit edilen büyük marketlerle ilgili olarak, kanunun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapmaya devam ediyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımız ihbar etsin”

Usulsüz fiyat artışına adeta savaş açtıklarını ifade eden Başkan Taşçı, vatandaşların da bu konuda dikkatli olmasını isteyerek, "Usulsüz fiyat artışı ile vatandaşın cebindeki paraya göz diken fırsatçılara karşı dikkatli olmalıyız. Ekiplerimiz bu fırsatçılığı tespit ettiği marketlerle ilgili yasal işlemleri başlattı. Hem cezai işlem uygulanması hem de Samsun Ticaret İl Müdürlüğüne bildirimi hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmasını istiyorum. Aldıkları ürünlerin reyon fiyatları ile kasada ödedikleri fiyatlarını mutlaka kontrol etmeliler. Fiyat farkı olması halinde bunu 153 numaralı hat üzerinden belediyemize bildirmelerini bekliyoruz” diye konuştu.