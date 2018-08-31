Başkan Taşçı: “Gençler için çalışıyoruz”

Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

Atakum’un, Türkiye’nin en genç nüfusa sahip kentlerinden biri olduğunu dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Sahip olduğumuz genç nüfusun ihtiyaçlarını karşılama noktasında kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Atakum Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere her zaman öncelik veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Atakum ilçesinde hızla artan nüfusun büyük bir kısmını oluşturan gençlere yönelik kapsamlı projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Hızla artan nüfusumuzda, gençler önemli bir çoğunluğa sahip. Özellikle, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden birisi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilçemizde bulunması ve öğrencilerin çok büyük bir kısmının Atakum ilçesinde yaşıyor olması, bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Biz de bu sorumluluğun bilincinde, sürekli olarak gençlerimizle bir araya geliyor, genç fikirlerden faydalanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz genç odaklı projelerimizi, gençlerimizle birlikte belirliyor, hayata geçiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha da iyi koşullarda yaşaması, daha da iyi imkanlardan faydalanması noktasına üzerimize düşen sorumluluğun farkındalığıyla hareket ediyoruz. Bu sayede ilçemiz, gençler için de önemli bir cazibe merkezi haline geliyor” şeklinde konuştu.

Gençlerle sürekli olarak fikir alışverişi yaptıklarını, talep ve önerilerini aldıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Gençlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerde buluşmasının yanı sıra yeni sportif alanlara da sahip olması için çalışmalarımız oldu. İlçemizin birçok farklı bölgesinde, spor alanları, sportif tesisler kurduk. Mahallelerimizde kurduğumuz spor alanları, halı sahaların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Öte yandan kültürel etkinliklerimiz, sosyal projelerimizle gençlerimiz için önemli çalışmalara imza atıyoruz. İstihdam odaklı çalışmalarımızla da gençlerimizi yarınlara hazırlıyoruz. Gençlerimize yönelik düzenlediğimiz onlarca kursumuzla, kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakmasını hedefliyoruz. Aynı doğrultuda gençlerimizin için, KOSGEB ile işbirliği içerisinde girişimcilik kursları düzenliyoruz. Bu kurslar sayesinde onlarca genç, iş arayan konumundan işveren konumuna ulaşmıştır. Gençlerimizi önemsiyoruz. Bu doğrultuda projeler üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.