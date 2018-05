Başkan Taşçı: “İlçemiz turizmin merkezi olacak”

Denizi ve doğal güzellikleriyle Atakum’un turizm potansiyelini artırmak ve deniz ile doğa turizminin vazgeçilmez bir durağı haline getirmek için çaba sarf ettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum, hayata geçirdiğimiz turizm yatırımlarıyla, Karadeniz’in önemli turizm kentleri arasındaki yerini aldı” diye konuştu.

Turizm yatırımları sürüyor

Atakum Belediyesi olarak ilçede birçok turizm yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum, yeşil ile mavinin buluştuğu, ender doğal güzellikleri içerisinde barındıran bir ilçe. İlçemizi ülke turizmine kazandırmak, yerli ve yabancı turizmi canlandırmak üzere hayata geçirdiğimiz projelerle, Atakum önemli bir turizm merkezi haline geldi. Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Seyir Tesisi, Yayla Konaklama Tesisleri, Osmanlı Hamamları, Akarsu Rekreasyon projeleri, Yörekent Projeleri, Aqua Park, Yalı kafe gibi önemli turizm yatırımlarıyla, Samsun’un önemli turizm duraklarını ilçemize kazandırdık. Şuanda planlama aşamasında olan birçok projemiz için de gün sayıyoruz. Bu projelerimizi de tamamladığımızda Atakum, önemli bir turizm merkezi haline gelecek” şeklinde konuştu.

Bölgenin en yaşanılabilir kenti

Atakum Belediyesi olarak yediden yetmişe her kesime hitap eden önemli projelere imza attıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemiz son birkaç yıldır Karadeniz Bölgesinin en çok göç alan kenti olma rekorunu elinde bulunduruyor. 4 yıl önce göreve geldiğimizde 149 bin civarında olan Atakum nüfusu, 50 bin kişilik nüfus artışıyla yaklaşık 200 bin oldu. Atakum, herkesin yaşamak istediği modern bir şehir haline geldi. Hayata geçirdiğimiz sosyal, sportif, turizm, ekonomi ve istihdam odaklı projelerle her geçen gün daha da yaşanılabilir bir kent haline getirdiğimiz Atakum’u her alanda öncü projelerle geleceğe hazırlıyoruz. Kapsamlı projeler ve önemli yatırımlarla bölgenin en yaşanılabilir kenti olmaya aday olan kentimizi, her alanda marka bir şehir haline getirme hedefiyle, çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.