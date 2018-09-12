Başkan Taşçı: “İlçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz”

Yenimahalle Mahallesi'nde gerçekleştirilen Atakum Mahalle Buluşmasında konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizin değişimi ve gelişimi için 4 buçuk yıldır aralıksız üretiyoruz, çalışıyoruz. Projelerimizi, hemşehrilerimizle birlikte belirliyoruz" dedi.

Atakum'da uyguladıkları ‘Birlikte Yönetim' modeliyle, vatandaşların yönetimin içerisinde yer aldığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakumlu hemşehrileriyle sık sık bir araya gelip, hayata geçirecekleri projeleri onların fikir, talep ve önerilerine göre şekillendirdiklerini söyledi.

Mahalle Buluşmalarını önemsediğini ifade eden Başkan Taşçı, "Atakumlu vatandaşlarımızla bir araya gelerek fikir talep ve önerilerini dinliyor, problemlerine çözümler üretiyoruz. Bu anlamda mahalle buluşmalarımızı önemsiyorum. Karşılıklı fikir alışverişleri gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda ‘Ortak Akıl'ı ortaya çıkarıyor, hayata geçireceğimiz projeleri vatandaşlarımızın fikir, talep ve önerilerine göre şekillendiriyoruz. İlçemizin geleceğini Atakumlu hemşehrilerimizle birlikte planlıyoruz. Atakumlular, ilçemizin yönetiminde söz sahibi oluyor. İlçemizin değişimi ve gelişimi için 4 buçuk yıldır aralıksız üretiyoruz, çalışıyoruz. Projelerimizi, hemşehrilerimizle birlikte belirliyoruz. Bu anlamda bizlere destek veren tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Atakum'un Karadeniz Bölgesi'nin en gözde kentleri arasında olduğunu ifade eden Taşçı, şunları söyledi:

"Nüfusumuz da her yıl rekorlar kırarak, artmaya devam ediyor. Yenimahalle de bu artıştan en fazla etkilenen mahallemiz. Nüfus artışının büyük bir kısmı Yenimahalle'de gerçekleşiyor. Nüfusu 50 binden fazla olan Atakum Yenimahalle, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mahallesi olma özelliğine sahip. Biz de Atakum Belediyesi olarak bu mahallemizde kapsamlı çalışmalar sürdürüyoruz. Atakum'un gelişimi ve değişimine yön veren önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu doğrultuda bölgenin en kapsamlı projesi olan Yenimahalle Sosyal Tesislerini, içerisindeki kapalı çocuk oyun alanı, kapalı otopark, kapalı pazar yeri ve spor tesisleriyle birlikte Yenimahalle'de hayata geçiriyoruz. Öte yandan Afanlı Akarsu Rekreasyon projemiz ve Aqua Park projemizi de Yenimahalle'de hayata geçirdik.”