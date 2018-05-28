Başkan Taşçı: “Karadeniz’in en büyük spor ailesiyiz”

Başkan Taşçı, “Karadeniz Bölgesi’nin en güçlü, en büyük spor ailesiyiz” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar buluşması, ünlü TV spikeri ve spor yorumcusu Erdoğan Arıkan ile Atakum Belediyespor sporcuları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. İftar buluşmasında konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bin 200 lisanlı sporcularına, 13 branşta hizmet verdiklerini söyledi.

Atakum Belediyesi olarak gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif faaliyetler içerisinde bulunması için önemli hizmetleri Atakumlularla buluşturduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Gençlerimize hizmet ettiğimizde, Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmiş oluyoruz. Onların kaderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderidir. Atakum Belediyesi olarak gençlerimize verdiğimiz değerden hareketle, göreve geldiğimizde ilçemizde 1 tane olan spor tesisi sayısını 4 yıl içerisinde 14’e yükselttik. Atakum Belediyespor 13 branşta spor yapan bin 200 sporcumuzla, Karadeniz Bölgesi’nin en güçlü, en büyük spor ailesiyiz. Atakum Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Atakum Belediyespor sporcularının elde ettiği başarılarda Atakumluların desteklerinin önemli yeri olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak gençlerimiz ve çocuklarımız için verdiğimiz emeklerin karşılığını, onların başarılarıyla alıyoruz. Sporcularımız her sezon başarıdan başarıya koşuyor. Gençlerimizin spora kazandırılması noktasında çok büyük emek sarf ediyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz. Bu başarılar bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Tabii ilçe halkımızın da spora katılımı ve katkısı oldukça iyi durumda. Atakumlu hemşehrilerimizin de destekleriyle inanıyorum ki Atakum Belediyespor başarılarını sürdürecek, bu genç sporcularımızın başarısı da gelecek kuşaklara örnek olacaktır” şeklinde konuştu.