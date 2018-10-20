Başkan Taşçı maça taraftarlarla gidecek

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsunspor taraftarlarının sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya sessiz kalmadı. Üni-Sam Taraftar Grubunun sosyal medya üzerinden yaptığı "Maça beraber gidip omuz omuza seyredelim" teklifini geri çevirmeyen Başkan Taşçı, Samsunspor'un Pazar günü kendi evinde oynayacağı Kastamonuspor mücadelesine tramvayla giderek maçı tribünde, taraftarlarla beraber izleyecek.

Yılport Samsunspor ile Kastamonuspor 1666 arasında oynanacak 9. hafta karşılaşmasına, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile birlikte gitmek isteyen Üni-Sam Taraftar Grubu, sosyal medya üzerinden Başkan Taşçı'ya “Başkanım maça birlikte gidelim mi? Tribünde bizimle birlikte, omuz omuza Samsunsporumuza destek vermek istemez misiniz? Biz çok mutlu oluruz” dedi.

Çağrıya duyarsız kalmayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise kısa bir süre sonra, “Sevgili kardeşlerim, ben de çok mutlu olurum. O zaman Pazar günü 16.30'da Atakum Belediyesi yanındaki 15 Temmuz Meydanı'nda buluşalım, tramvayla Samsunspor'umuza gidelim. Omuz omuza maçı izleyelim. Ama tribünde çekirdek yemek yok ona göre” diye karşılık verdi.