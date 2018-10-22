Başkan Taşçı, maça tramvayla gitti

Kastamonuspor 1966'yı 1-0 mağlup ederek ligdeki üst üste 6. galibiyetini alan Samsunspor'u tebrik eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bu yolun sonu şampiyonluk olacak” dedi.

Samsun 19 Mayıs Stadına taraftarlarla birlikte tramvayla giden ve maçı maraton tribününde Samsunsporlu taraftarlarla omuz omuza izleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Samsunspor hangi ligdeyse orası bizim için Süper Lig'dir. İnşallah Büyük Samsunspor taraftarının da destekleriyle Samsunsporumuz, hak ettiği yer olan Türkiye Süper Ligine dönecektir” ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un olduğu her lig Süper Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında, kendi evinde Kastamonuspor 1966 ile karşılaşan Yılport Samsunspor, maçı 1-0 kazanarak üst üste 6. galibiyetini aldı. Maçı maraton tribününde taraftarlarla beraber izleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, stada tramvayla, tezahüratlar eşliğinde gitti. Samsunspor'u desteklemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyleyen Başkan Taşçı, “En kötü gününde nasıl takımımızın yanında olduysak bugün de, gelecekte de olmaya devam edeceğiz. Bizim için Samsunspor'un olduğu ligin hiçbir önemi yok. Samsunspor'un olduğu her lig zaten Süper Lig. Ama bugün üst üste 6. galibiyetini alan bu takım, inşallah bu sene TFF 1. Lig'e, seneye de Süper Lig'e dönecektir. Bu yolun sonu Şampiyonluk. Bu anlamda yağmur, çamur demeden, iç saha, deplasman demeden Samsunspor'un yanında olan cefakar Samsunspor taraftarına da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.