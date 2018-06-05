Başkan Taşçı: “Marka kent Atakum için çalışıyoruz”

Atakum Belediyesi tarafından Korupark Sitesi sakinleriyle gerçekleştirilen iftar buluşması, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe’nin katılımıyla gerçekleşti. Buluşmada konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, gerçekleştirdikleri projeler ve yatırımlarda merkezi hükümetten önemli desteklerini aldıklarını kaydetti.

Atakum’un değişimi ve gelişimine yön veren önemli projeleri ardı ardına ilçeyle buluşturulmaya devam ettiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Göreve gelirken vatandaşlarımızla paylaştığımız ‘Hayalimizdeki şehir Atakum için’ ifadesi sadece bir slogan olarak kalmadı. Hayalimizdeki şehri inşa etmeye çok hızlı bir şekilde başladık ve devam ediyoruz. Her alanda öncü, marka kent Atakum’da gerçekleştirdiğimiz projelerde merkezi hükümetimiz her zaman yanımızda oldu. Gerek milletvekillerimizden, gerekse bakanlıklarımızdan aldığımız siyasi desteklerle, çok zor görünen işleri bile kolaylıkla tamamlayarak hızlı bir şekilde ilçemizle buluşturduk. Göreve geldiğimiz günden itibaren geçen 4 yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz 80 projeyle, ilçemizi daha da yaşanılabilir bir hale getirmek için çalıştık. Atakum’un gelişim süreci, yapımı devam eden ve henüz planlama aşamasında olan birçok projemizle devam ediyor” diye konuştu.

Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar buluşmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, “Böyle iftar buluşmalarını hemşerilerimizle buluşmak için önemli fırsatlar olarak görüyorum. Bu anlamda bizleri burada bir araya getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ederim. Bu sofralarda sergilediğimiz birlik ve beraberliği inşallah 24 Haziran seçimlerinde de sergileyeceğiz. 24 Haziran’da vereceğimiz oylar, ülkemizle birlikte dünya üzerindeki tüm mazlum coğrafyaların da kaderi açısında çok önemli. Bu anlamda çeşitli coğrafyalarda zulüm ve işkenceye maruz bırakılan Müslüman milletlerin haklarının tek savunucusu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin destekleriyle yeniden seçilecek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır” şeklinde konuştu.