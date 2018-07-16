Başkan Taşçı: "Milletimle gurur duyuyorum"

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaşa teşekkür etti. Cumhuriyet Meydanı’nın tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yaptığını söyleyen Başkan Taşçı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda devletle millet kucaklaşmasının en güzel örneklerinden birinin yaşandığını belirten Başkan Taşçı, "On binlerce vatandaşımız ve Samsun protokolünün katıldığı programda 15 Temmuz coşkusunu hep birlikte yaşadık. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran hemşehrilerimizle birlikte, devlet ve millet kucaklaşmasının en güzel örneğini ortaya koyduk. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Böyle bir milletin parçası olmakla gurur duyuyorum. Ezanları susturan darbelerden, darbeleri susturan sela seslerini bize lütfettiği için, Allah’a hamdediyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin neferi olmakla onur duyuyorum" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran ve gecenin geç saatlerine kadar alandan ayrılmayan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Taşçı, "2 yıl önce bu meydanda günlerce tuttuğumuz nöbetleri sembolik olarak yeniden yaşıyoruz. Rabbim bizlere o karanlık geceyi bir daha yaşatmasın. O gün meydanı dolduran on binler, bugün de burada. Bu gece Cumhuriyet Meydanı tarihi bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Bizdeki bu birlik ve beraberlik oldukça, milletimize hiçbir güç diz çöktüremeyecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününü bizlerle birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda anan tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.