Başkan Taşçı: “OMÜ’lülerle güçlü bir bağımız var”

Atakum Belediyesi Yalı Kafede gerçekleşen buluşma yemeğinde konuşan Başkan İshak Taşçı, OMÜ’nün Atakum ilçe sınırlarında olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birisi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, şehrimizin önemli markalarından birisidir. Böyle köklü bir üniversitenin ilçemiz sınırlarında olması bizim için de önemli bir sorumluluk. Bu anlamda üniversite-belediye işbirliğini her alanda önemsiyorum. Öğrencilerin tamamına yakınının ilçemizde okuması, ilçemizde ikamet etmesi de bizi diğer belediye veya kurumlara göre daha yakın bir ilişki içerisinde tutuyor. OMÜ’lü öğrencilerle güçlü bir bağımız var. Biz her birini kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. Öğrenci kardeşlerimi bize ailelerinin emaneti olarak görüyorum. Bu anlamda OMÜ’yü kazanarak kayıt yaptıran kardeşlerimi tebrik ediyorum. Üniversiteyi en güzel şekilde bitirip ülkemize faydalı bireyler olarak mezun olmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Atakum Belediyesi ile sıkı bir işbirliği içerisinde hareket ettiklerini ifade eden OMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Muhsin Oğul, “Atakum Belediyesi ile her zaman iletişim halindeyiz. Fikir talep ve önerilerimizin dikkate alındığını görmek bizi mutlu ediyor. Bu anlamda istediğimiz zaman ulaşabildiğimiz, bir ağabey olarak gördüğümüz Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrenci arkadaşlarımızla bu yıl binlerce OMÜ’lü kardeşimize kayıt işlemleri sırasında yardımcı olduk. Yoğun bir kayıt dönemini daha geride bıraktık. Bu yıl okulumuzu kazanarak kayıt yaptıran öğrenci kardeşlerime üniversite hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

OMÜ Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı Aydın Karatay da kayıt işlemleri esnasında yeni OMÜ’lülere yardım eden OMÜ Öğrenci Konseyi üyelerine ve desteklerinden dolayı Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür etti.