Başkan Taşçı: “Osmanlı Hamamlarından 20 bin kişi hizmet aldı”

Atakum Belediyesi tarafından 4 ay önce vatandaşların kullanımına sunulan Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları, bölge turizmine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından ‘Turizmin geliştirilmesine yönelik küçük ölçekli altyapı yatırımlarına mali destek programı’ kapsamında 659 bin 622,19 TL desteklenen Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları, bölge turizmine önemli katkılar sunuyor.

Proje OKA’dan destek aldı

Atakum Belediyesi olarak, ilçede eksikliği hissedilen birçok önemli yatırımı ilçeyle buluşturduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız Osmanlı Hamamları, tuz odası, havuzu, saunası ve dinlenme alanlarıyla birlikte, ilçemizde yıllardır eksikliği yaşanan hamam ihtiyacını giderdi. Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamları, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan mimari yapısıyla, ilçe ve bölge turizmine de önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 3 milyon TL maliyetle hayata geçirdiğimiz projemiz için, OKA’dan 659 bin 622,19 TL destek aldık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Osmanlı Hamamları, İlçemizin turizm değerini artıran önemli yatırımlarımız arasında yerini aldı” diye konuştu.

Turistik tesisleri artırıyoruz

Atakum Belediyesi Osmanlı Hamamlarına, ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Başkan Taşçı, "Yaklaşık 4 ay önce vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Atakum Osmanlı Hamamları, her gün yüzlerce vatandaşımızı ağırlıyor. Çevre il ve ilçelerden de yoğun talep gören tesisimiz, hizmete girdiği günden bugüne geçen 4 aylık süre içerisinde, 20 binden fazla kişiye hizmet verdi. Atakum Belediyesi olarak Samsun ve bölge turizmine katkı sağlayacak yatırımları hızlı bir şekilde ilçemize kazandırarak, turizm kenti Atakum’un, turistik tesisler anlamında zenginleşmesini sağlıyoruz. Hedefimiz Atakum’un, Türkiye’nin sayılı turizm kentleri arasındaki yerini sağlamlaştırmak. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.