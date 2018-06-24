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24 Haziran 2018 15:08

Başkan Taşçı oyunu kullandı

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Başkan Taşçı oyunu kullandı

24 Haziran 2018 15:08

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için oyunu ailesiyle birlikte kullandı.


Oyunu Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulunda ailesiyle birlikte kullanan Başkan İshak Taşçı, “Milletçe şahlanışımız için oyumuzu kullandık. Rabb’im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.


Sandık başına eşi ve çocuklarıyla birlikte giden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Çocuklarımızın geleceği için, lider ülke Türkiye için önemli bir seçim. Kullandığımız oylarla ülkemizin istikrarı ve şahlanışı, bu seçimin ardından daha da kuvvetli bir şekilde devam edecek. Halkımıza, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle, gerçekleşen seçimlerin, sonuçları itibariyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.


Oy kullanma işleminin ardından vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile birlikte ilçedeki okulları gezdi.




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