Başkan Taşçı: “Ramazan Atakum’da güzel”

Hemşehrilerimize unutulmayacak bir Ramazan yaşatmak için çalışacağız” dedi.

Atakum Belediyesi olarak Atakumlulara bu yıl da dolu dolu bir Ramazan ayı yaşatmayı planladıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Ramazan boyunca her gün farklı bir mahallede kuracakları iftar sofralarında vatandaşlarla birlikte oruçlarını açacaklarını, iftardan sonra ise Türkiş’te, Seyfi Demirsoy İlkokulunun yanında kurulan Ramazan Sokağında konserler, sıra geceleri, animasyon şovlar, söyleşiler, geleneksel tiyatro gösterileri ve çocuk oyunlarıyla, Atakumlulara dolu dolu bir Ramzan ayı yaşatacaklarını ifade etti.

“Aynı sofralarda buluşacağız”

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdikleri iftar organizasyonlarıyla, Ramazan ayının maneviyatına uygun şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapacaklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenleyeceğimiz iftar buluşmaları ve çeşitli organizasyonlarla, Ramazan ayının maneviyatını hemşerilerimizle birlikte idrak edeceğiz. Ramazan ayı boyunca mahallelerde düzenleyeceğimiz iftar buluşmalarıyla, aynı sofra etrafında birleşeceğimiz vatandaşlarımızla, aynı lokmalarla oruçlarımızı açarak, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini de yine Atakum’dan sergileyeceğiz” diye konuştu.

Unutulmaz bir ramazan yaşanacak

Eski Ramazanları yeniden canlandırmak ve çocuklara unutamayacakları bir Ramazan ayı yaşatmak istediklerini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak taşçı, “Büyüklerimizin ‘Nerede o eski Ramazanlar…’ diyerek iç çektiğine hepimiz şahit olmuşuzdur. Atakum Belediyesi olarak amacımız, eski Ramazanları yeniden canlandırmak ve çocuklarımıza Ramazan ayını sevdirmek. Bu duygu ve düşünceden hareketle, her akşam iftar ile sahur arasında Ramazan Sokağımızda çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. Türkiş’te, Seyfi Demirsoy İlkokulunun yanında kurulan ramazan sokağında konserler, sıra geceleri, animasyon şovlar, söyleşiler, geleneksel tiyatro gösterileri ve çocuk oyunlarıyla vatandaşlarımıza unutulmaz bir Ramazan ayı yaşatacağız. Bu vesileyle bizleri Ramazan ayına ulaştıran Rabbimize hamd ediyor, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.