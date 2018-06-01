Başkan Taşçı: “Ramazan paylaştıkça daha da güzelleşiyor”

Atakum Belediyesi tarafından geleneksel olarak bu yıl beşincisi düzenlenen Mahalle İftarları buluşmaları kapsamında, Mevlana Mahallesi sakinleri, Mimarsinan Camisi bahçesinde kurulan iftar sofrasında buluştu. AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt’un da katıldığı buluşmaya, geçtiğimiz yıl Şırnak’ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Şehit Pilot Üsteğmen Abdulmuttalip Kesikbaş’ın eşi Gizem Kesikbaş ve 5 aylık kızı Gökçe de katıldı.

Gerçekleştirdikleri iftar buluşmalarıyla Ramazan ayının maneviyatını Atakumlularla bir arada yaşadıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ramazan ayı paylaştıkça daha da güzelleşen, birlik ve beraberlik içerisinde geçirildiğinde daha da anlam kazanan mübarek bir ay. Biz de Ramazan ayının güzelliklerini ve manevi atmosferini, her akşam farklı bir mahallede kurduğumuz iftar sofralarında hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu akşam Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş’ın kıymetli eşi Gizem Kesikbaş ve kızı Gökçe de soframıza konuk oldu. Şehidimizin aramızdan ayrılışının seneyi devriyesinde, Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim geride kalanlara bir kere daha sabırlar versin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah” diye konuştu.

Atakum’da sağlanan birlik ve beraberliğin örnek olduğunu ifade eden AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Hasan Basri Kurt, “Atakum, her akşam kurulan sofralarda açtığı oruçlarla, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiliyor. Atakum’da sağlanan birlik ve beraberlik, tüm Türkiye’ye örnek oluyor. İnşallah milletimiz 24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vereceği desteklerle, ülkemizin birlik ve beraberliğine, mazlum halkların zulüm ve işkencelerden kurutuluşuna katkı sağlayacak. İnanıyorum ki gerçekleşen seçimlerden çıkacak istikrar tablosuyla birlikte Türkiye, daha da gelişip büyüyerek, muhasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkacaktır. Bizleri bir araya getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.