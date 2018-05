Başkan Taşçı: “Samsunspor Çalıştayı Mayıs ayında”

Çalıştayla ilgili bir kamuoyu bilgilendirme metni yayımlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Samsunsporumuzu, en üst seviyede görme isteğimizden hiç vazgeçmeyeceğiz. Bu şehir gerçek potansiyelini tekrar hatırlamalı ve bu potansiyele ulaşabilmek için omuz omuza mücadele etmelidir” ifadelerine yer verdi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın yayımladığı bildiri şu şekilde:

“Samsun ve Futbol Çalıştayı’nın tarihlerini 25-26-27 Mayıs olarak belirledik. Bu çalıştaydan elde etmek istediğimiz sonuç; Samsunspor’a gönül veren insanlara bir umut ışığı yakmak, bizi başarıya ulaştıracak ve tek yumruk haline getirecek doğru planı oluşturmak ayrıca neyle, nasıl mücadele edeceğini bilmediği için kenarda kalan, Samsunspor’un derdi ile dertlenen insanlara rehberlik edebilmektir. Çalıştay 12 konu üzerinde oluşturulacak 12 masa ile sorunlara çözüm üretmeye çalışacaktır. Her masada bir moderatör ve bir röportörün yanı sıra konusunun uzmanları ve o konuda fikir beyan etmek isteyen gönüllülerden oluşan 10 kişilik ekipler olacaktır. Çalıştay için oluşturulmuş mail adreslerine 22 Mayıs 2018 tarihine kadar iletebileceğiniz tüm fikir ve projeleriniz bu masalarda görüşülmek üzere değerlendirilecektir. Çalıştayın kesin bir başarıya ulaşabilmesi için kulübümüzden, paylaşımında sakınca olmayan tüm veriler istenebilecektir. Bu şehirde yaşayan ya da bu şehirle doğrudan bağlantısı olan bütün arkadaşlarımızın bu çalıştaya gerekli önemi vermelerini rica ediyorum. Her fikir her katkı bizim için çok değerlidir. Samsunspor Kulübü bu şehir için bir değerse, bu şehre bir değer katıyorsa, bu kulübü yaşatmak ve vatandaşlarımızın bu kulübe aidiyet duygusunu güçlendirmek, hepimizin asli görevi değil midir? Ürettiğimiz projelerle bu amaca hizmet etmek için çalışıyoruz. ‘#BuAşkınKahramanıSensin’, ‘#İlkDoğuştaAşk’ projelerinde olduğu gibi ‘#SamsunsporumSenVarol’ projesinde de hedefimiz bu amaca hizmet etmektir. Kulübümüzün içinden geçtiği bu zorlu süreçte sadece bu gün değil sürekli olarak kulübümüzün yanında olmaya çalıştık. Bu mücadeleden ve Samsunsporumuzu en üst seviyede görme isteğimizden hiç vazgeçmeyeceğiz. Bu şehir gerçek potansiyelini tekrar hatırlamalı ve bu potansiyele ulaşabilmek için omuz omuza mücadele etmelidir. Kalkın, silkelenin, kendinize gelin! Umutsuzluğa sarılmayın, karamsarlığa kapılmayın! Unutmayın umutsuzluk şeytandan, umut etmek ise Allah(c.c)tandır.”