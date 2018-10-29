Başkan Taşçı, Türk bayrağı dağıttı

Bayramlarda, esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtma geleneğini sürdüren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da bu geleneği bozmadı. Cumhuriyet Bayramı sevincinin birlikte yaşandığı sürece anlamlı olduğunu söyleyen Başkan Taşçı, "Bayramımızı vatandaşlarımızla kutlamak, bu kutlamaya şanlı Türk Bayrağımız ile güç katmak istedik" dedi.

Atakum İlçesinde, esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtan Atakum Belediye Başkanı Taşçı, "Bu topraklar, kolay vatan olmadı. Bir karış toprak vermemek uğruna canından olan bir neslin torunları olarak, bu bilinçle yaşayan bir milletiz. Cumhuriyet Bayramı, bu anlamda bizim için son derece önemlidir. Birlik ve beraberliğimizi korumamız ve daha da güçlendirmemiz adına önemli bir yeri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bu düşünceden hareketle Türk bayrağı dağıtmak istedik. Biliyoruz ki Türk bayrağı, bizim en önemli ortak değerlerimizden birisidir. Renginiz aziz şehitlerimizden alan Türk bayrağımız ile gurur duyuyoruz. Bu gururu hemşehrilerimizle birlikte, aynı heyecan içerisinde yaşamak için de her bayram Türk Bayrağımızı dağıtıyoruz. Evler, iş yerleri, araçlar hep Türk Bayrağı ile donatılsın istiyoruz. Atakumlu hemşehrilerimiz de bu anlamda her zaman örnek bir millet birlikteliği içerisinde" şeklinde konuştu.

Bayrak dağıtımı sırasında özellikle bol bol vatandaşlarla sohbet eden Başkan Taşçı, Atakum ilçesinde örnek bir birlik ve beraberlik olduğunu kaydetti.