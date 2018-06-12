Başkan Taşçı: “Türkiye’nin şahlanışını durduramayacaklar”

Atakum Belediyesi olarak her akşam gerçekleştirdikleri iftar buluşmalarında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İshak Taşçı, Taflan Sosyal Tesislerinde AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe’nin de katılımıyla gerçekleştirdikleri iftar buluşmasında konuştu. Taflan Merkez, Taflan Camisi, Taflan Yalı ve Kurugökçe Mahalleleri sakinlerine hitap eden Başkan Taşçı, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek desteklerle, Türkiye’nin yeni bir döneme gireceğini ifade etti.

“Tüm oyunlarını millet bozacak”

24 Haziran Seçimlerinin Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Türkiye, 24 Haziran’da kendi kaderini oylayacak. Ya tam manada yerli ve milli bir ülke olacağız, ya da bugüne dek yapılanların da yıkılıp yok olacağı bir ülkede yaşayacağız. Bunun ayrımını yapmak hiç de zor değil. İmam-ı Şafi’nin, ‘Fitne zamanında düşmanın okları kimi gösteriyorsa o sizin dostunuzdur’ sözünden de hareketle, dün yan yana bile yürümekten imtina edenler, bugün kol kola girmiş, sarmaş dolaş bir vaziyette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a karşı duruyorlar. Askerimize silah sıkan teröristlerle bir olanlar, başörtülü kardeşlerimize türlü hakaretler edenlerle bir olanlar, hepsi Türkiye’nin şahlanışının önünde duruyorlar. Bu anlamda Atakumlu hemşehrilerim de 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımıza vereceği desteklerle tüm oyunları bozacak inşallah. Yeni dönemde Türkiye’nin şahlanışını kimse durduramayacak” diye konuştu.

Türkiye’nin bayramı olacak

Atakumlularla her buluşmasında mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe ise, “Atakumlu hemşehrilerimle bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyuyorum. Bizleri bir araya getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyorum. Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken, inşallah önce Ramazan Bayramı’na, sonra da 24 Haziran Bayramına erişeceğiz. 25 Haziran sabahı, sistem değişikliğinin tam manasıyla sağlandığı, hızlı gelişen bir ülkeye uyanacağız. Türkiye’nin bayramı olacak yeni dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğiniz desteklerle, Filistin’de, Şam’da, Doğu Türkistan’da öldürülen, türlü işkencelere maruz bırakılan din kardeşlerimizin de umudu olacaksınız” şeklinde konuştu.