Başkan Taşcı: "Vatandaşlarımız yönetimde söz sahibi"

Atakumlu vatandaşlarımızın yönetimde söz sahibi olmasını önemsiyorum” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ve esnafını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Hayata geçirmeyi planladığımız her proje için vatandaşlarımızla fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Onların fikir, talep ve önerileriyle şekillendirdiğimiz projelerle, Atakum'u her geçen gün daha da yaşanılabilir bir kent haline getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleriyle, ilçe halkı ve esnafına kulak vererek fikir alışverişinde bulunan Başkan İshak Taşçı, Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan Caddesi sakinleri ve esnafını ziyaret etti. Ulaşılabilir olmayı önemsediğini ifade eden Başkan Taşçı, “İlçe halkımızla sürekli bir arada olmaya çalışıyorum. Her çarşamba gerçekleştirdiğimiz halk günlerinde belediyemize gelen hemşehrilerimle görüşüyorum. Sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanarak gelen her mesaja cevap vermeye özen gösteriyorum. 200 bini aşan nüfusuyla Atakum ilçemizde yaşayan her ferdin sorununu sorunumuz olarak görüyor ve çözüm üretme noktasında elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Herhangi bir yolla bize ulaşmayan vatandaşlarımızla da, gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle buluşuyoruz” diye konuştu.

4,5 yıllık görev süreçleri boyunca hayata geçirdikleri 87 projenin her birini vatandaşların talep ve önerilerine göre şekillendirdiklerini ifade eden Taşçı, “Atakum hızlı büyüyen ve gelişen bir ilçe. Atakum Belediyesi olarak ilçemizin değişim ve gelişimine öncülük etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Rekor düzeyde artan nüfusumuza hizmet götürürken, bu hizmetlerin asıl sahibi olan Atakumluların fikir ve taleplerine göre şekillendirmeye özen gösteriyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızı da ilçemizin yönetimine dahil ediyor, söz sahibi olmalarına olanak sağlıyoruz. Düşünce, talep ve önerileriyle bizlere destek veren tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Atakum'da sağladığımız vatandaş-belediye işbirliği ile birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.