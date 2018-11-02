Başkan Taşçı: “Yol medeniyettir”

Denizevleri Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri kilitli taş parke yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Yol medeniyettir anlayışıyla, 56 mahallemizin tamamında kapsamlı yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyoruz” dedi.

İlçenin tamamında kapsamlı yol ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Denizevleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

4,5 yılda 871 kilometre yol

Atakum Belediyesi olarak yol çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizin öncelikli eksikliklerini giderme noktasında yol çalışmalarımızda önemli bir mesafe kat ettik. 4,5 yıllık görev sürecimizde ilçemizde beton, asfalt, kilitli taş parke, satıh kaplama, dağ malzemesi serimi olmak üzere binlerce kilometre yolu vatandaşlarımızla buluşturduk. 2014 yerel seçimleri sonrası başladığımız görev sürecimizde 350 kilometrelik yol açma ve malzeme serimi, 60 bin metrekarelik beton, 900 bin metrekarelik taş parke, 270 bin metrekarelik asfalt ve 1 milyon 900 bin metrekarelik satıh kaplama olmak üzere toplam 871 kilometre yol yapım çalışması gerçekleştirdik. ‘Yol medeniyettir' parolasıyla ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaş belediye iş birliği

İncelemeler sırasında Denizevleri Mahallesi Muhtarı Dursun Yiğit ve mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “4,5 yıllık görev sürecimizde Atakum halkıyla buluşturduğumuz 87 projenin tamamında vatandaşlarımızın fikirleri, talepleri ve önerilerinden izler var. Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımızın fikirlerini önemsiyor ve her fırsatta onlarla bir araya gelerek planlama aşamasında olan projelerimizle ilgili görüşlerini alıyoruz. İlçemizde sağladığımız birlik ve beraberlik, hizmetlerimize de olumlu yansıyarak, Atakum'un gelişimine ve değişimine yön veriyor. Bu anlamda her zaman destekçimiz olan Atakumlu hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Atakum Belediyesi olarak vatandaşlarımızla birlikte durmak yok, çalışmaya ve üretmeye devam diyoruz” ifadelerini kullandı.