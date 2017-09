Başkan Taşçı’dan CHP’li üyeye Atatürk’ün sözüyle cevap

Kurtulun bu hastalıklı fikirlerinizden artık” dedi.

“Onların aklı fikri fesatlıkta, fitnede”

CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Tüfek’in, Büyükşehir Belediyesi Meclisinde “Çöp bidonlarında Atatürk logosu olması yanlış” şeklindeki açıklamasını talihsizlik olarak nitelendirdiğini kaydeden Başkan Taşçı, “O çöp konteynırı değil, kent mobilyası. Öncelikle o meclis üyesine, ikisinin farklı şeyler olduğunu öğretmek gerekiyor. Siz önce konteynır ile kent mobilyası arasındaki farkı öğrenin! Konteynırların üzerinde logo yok. Konteynırların etrafına, kentimizi güzelleştirsin diye yerleştirdiğimiz kent mobilyalarının üzerinde logo var. Beyefendilerin o sığ mantığı, dar görüşü ile bakacak olursak hiçbir yere logomuzu koymamamız lazım. Çöp kamyonlarının üzerinde de, hafriyat taşıyan iş makinelerinin üzerinde de logomuz var. Onların derdi Atatürk değil! Onların derdi baktıkları her yerde Atakum Belediyesinin logosunu görmek. Kusura bakmayın. Baktığınız her yerde çalışmalarımızı, projelerimizi göreceksiniz. Her gördüğünüz çalışmamızın üzerinde de logomuz olacak. Adını ATA’dan alan, logosunda Atatürk olan Atakum Belediyesini her yerde göreceksiniz. Yıllarca yönettikleri Atakum Belediyesinde, kalıcı bir eserleri olmadığı için, logoyu her yerde görmeye alışkın değiller tabii ki. Gördükçe şaşırıyorlar, şaşırdıkça saçmalıyorlar. Biz isterdik ki projelerimize ortak akıl olsunlar. Ama onların aklı fikri fesatlıkta, fitnede” diye konuştu.

Atatürk’ün sözü ile cevap verdi

Atatürk’lü logodan ve ilçenin adında ATA olmasından gurur duyduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atatürk’ü sevmek, saymak ve anlamak lafla olmaz. Ülkene faydalı bir işin olmayacak, tek bir çivi çakmayacaksın, milletine yararın olmayacak ama çıkıp herkesten fazla konuşacaksın. Yok öyle yağma! Adında ATA olan, logosunda Atatürk olan bir belediyenin başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Bu kente kazandırdığımız her önemli çalışmanın ve projenin üstünde de logomuzu gururla asıyoruz, asmaya da devam edeceğiz. CHP’li meclis üyesine ve o mantıktaki insanlara, yine Mustafa Kemal Atatürk’ün 1922’de söylediği, ‘Fikirler anlamsız, mantıksız, boş sözlerle dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır’ sözü ile yanıt vermek istiyorum. Kurtulun bu hastalıklı fikirlerinizden artık. Hiçbir şeye faydanız yok, katkınız yok, bari köstek olmayın. Ülkemizin her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiği bugünlerde, Atatürk üzerinden siyaset yapmaya kalkmayın! Milleti ayrıştırmaya kalkmayın. Atatürk kimsenin siyasi malzemesi, muhalefet aracı değildir. Atatürk bu milletin ortak değeri, değerlisidir. Biz de onun, ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözünden hareketle görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. CHP’li meclis üyesine ve o mantıktaki herkese de bunu tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.