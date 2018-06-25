Başkan Taşçı’dan "Milli İrade" teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin on üçüncü seçim zaferi, Atakum İlçesinde de coşkuyla kutlandı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, sandıklarının açılmaya başlamasıyla birlikte sonuçları AK Parti Atakum İlçe Başkanlığında kurulan merkezde anlık olarak takip etti. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte ilçe başkanlığına akın eden Atakumlular, sevinçlerini Başkan Taşçı ile paylaştı.

"Şeref duyuyorum"

Millet iradesinin sandığa tam olarak yansıdığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların açılmaya başlamasıyla birlikte rakiplerinden hep öndeydi. Milletimizin ferasetiyle, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ’Başkan’ı seçildi. Böyle bir liderle aynı dava uğruna siyaset yapmaktan şeref duyuyorum. Milletimize, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu seçimin galibi demokrasi ve milli iradenin üstünlüğüdür. Milletimiz yüzde 87.5 oran ile seçimlere sağladığı rekor katılım ile ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. Milletimizin tercihi, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırdı. Ekonomide, demokraside, sağlık, enerji ve savunmada tam bağımsız, yerli ve milli duruşumuz güçlenerek devam edecek. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu anlamda milletimiz, sandıkta verdiği mesajla Türkiye düşmanlarını mağlup etmiştir. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere bir kez daha fırsat vermeyerek, sandığa gidip iradesini ortaya koyan tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.