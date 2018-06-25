Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 13:37

Başkan Taşçı’dan "Milli İrade" teşekkürü

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimin demokrasi şölenine dönüştüğünü ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Milletimiz sandıkta verdiği mesajla, Türkiye düşmanlarını mağlup etmiştir" dedi.

Başkan Taşçı’dan

25 Haziran 2018 13:37


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’nin on üçüncü seçim zaferi, Atakum İlçesinde de coşkuyla kutlandı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, sandıklarının açılmaya başlamasıyla birlikte sonuçları AK Parti Atakum İlçe Başkanlığında kurulan merkezde anlık olarak takip etti. Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte ilçe başkanlığına akın eden Atakumlular, sevinçlerini Başkan Taşçı ile paylaştı.



"Şeref duyuyorum"


Millet iradesinin sandığa tam olarak yansıdığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sandıkların açılmaya başlamasıyla birlikte rakiplerinden hep öndeydi. Milletimizin ferasetiyle, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ’Başkan’ı seçildi. Böyle bir liderle aynı dava uğruna siyaset yapmaktan şeref duyuyorum. Milletimize, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu seçimin galibi demokrasi ve milli iradenin üstünlüğüdür. Milletimiz yüzde 87.5 oran ile seçimlere sağladığı rekor katılım ile ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. Milletimizin tercihi, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırdı. Ekonomide, demokraside, sağlık, enerji ve savunmada tam bağımsız, yerli ve milli duruşumuz güçlenerek devam edecek. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu anlamda milletimiz, sandıkta verdiği mesajla Türkiye düşmanlarını mağlup etmiştir. Milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere bir kez daha fırsat vermeyerek, sandığa gidip iradesini ortaya koyan tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç