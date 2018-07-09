Başkan Taşçı’dan örnek duyarlılık

Atakum Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kedi evleri, mamamatikler ve köpek kulübeleriyle sokak hayvanlarının hava koşullarından olumsuz etkilenmelerini en aza indirebilmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Taşçı, Atakumluları kapılarının önüne bir kap su ve yiyecek bırakmaya davet etti.

Atakumluların sokak hayvanlarına karşı duyarlı olduğunu kaydeden Başkan Taşçı, “Atakumlu hemşehrilerimizin hayvan sever bir yapısı var. Hemşerilerimiz sokak hayvanlarına verdiği önemi her zaman hissettiriyor. Biz de Atakum Belediyesi olarak ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştirdiğimiz mamamatikler, köpek kulübeleri ve kedi evleriyle sokak hayvanlarının yaşamına destek sağlıyoruz. Yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sokak hayvanları da tıpkı insanlar gibi acıkıyor, susuyor, sıcaklardan bunalıyor. Onların ihtiyaçlarını önemsiyoruz ve bu önemden hareketle, Atakum’u sokak hayvanları için de yaşanılabilir bir hale getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamalarına Atakumlu hayvan sever vatandaşların da destek verdiğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizde bulunan mamamatikler, vatandaşlarımızın attığı geri dönüşüm malzemeleriyle çalışıyor. Vatandaşlarımız su içtikleri pet şişeleri çöpe atmak yerine mamamatiklerimize attığında, belli miktarda kedi-köpek maması, cihazın mama kabına dökülüyor. Bu sayede hem çevre kirliliği önlenirken, hem de hayvanların yiyecek ve içecek ihtiyacı karşılanmış oluyor. Bu anlamda vatandaşlarımızı sokak hayvanlarına karşı daha da duyarlı olmaya ve kapılarının önüne bir kap su ve yiyecek koymaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.