Başkan Taşçı’dan Samsunspor açıklaması

Lig’e düşmesi kesinleşen Samsunspor ile ilgili bir açıklama yaptı.

Samsun futbolunun yeniden planlanması ve Samsunspor için diriliş sürecinin hızlı şekilde başlaması için, acilen bir çalıştay çağrısında bulunan Başkan Taşçı’nın "Biz gövdemizi taşın altına koyacağız. İsteyen bizimle bu mücadeleye girer, isteyen de geçer karşımıza seyreder. Size söz veriyorum 5 sene içinde Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edecek bir takıma kavuşacağız" dedi.

"Kırmızı-beyazın yanına yine siyah eklendi!"

Başkan Taşçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Boşuna parmakla birilerini işaret edip ’suçlu bu’ demeyi bırakın! Yarını iyileştirmenin tek yolu, bugün neyi yanlış yaptığını bilmektir. Alt yapıya gereken önemi veremedik, kendi çocuklarımıza sahip çıkamadık, kendi değerlerimizi yetiştiremedik; şimdi sahadaki ruhsuz oyuncu grubuna kızıyoruz ama suçluyu hepimiz biliyoruz aslında! 3 yıldır yavaş yavaş eridik anlayamadık. Lisanslı ürün ortaya koyamadık, kurumsallaşamadık, ’yönetici’ diye ufku vizyonu olmayan adamların kulüpte görev almasına sessiz kaldık. Bu şehri bir araya getirecek projelere köstek olunmasına sessiz kaldık. Yanlış transfer politikalarıyla kulübü kayyuma kadar getirdik. Şimdi eski yöneticilere kızıyoruz ama suçluyu hepimiz biliyoruz aslında! Bu kulübün sahibi biziz dedik ama 1.5 milyon nüfuslu şehirde 75! (Yetmişbeş) kişiyle Genel Kurul Toplantısı yaptık. Sayın Valimiz Osman Kaymak(Allah ondan razı olsun) önderliğinde yapılan proje de 500 bin TL. toplayamadık! Aidiyet duygusunun erimesine engel olamadık, En kritik maçlarımızda dahi bilet 1 TL iken stadyumumuzu dolduramadık. Birbirimizle kavga etmekten hiç vazgeçmedik. Sen ’Şirinsin’ sen ’Şehzade’ sen ’Forzasın’ sen ’Söğütlübahçe’ dedik, hep ayrıştık ama hiç birleşemedik. Stadımıza eşimizle çocuğumuzla gidemedik. Kırmızıya Beyaz diye karşılık veremedik. Şimdi stadın dolmadığına kızıyoruz ama suçluyu hepimiz biliyoruz aslında! Ve biz küme düştük! Evet, düştük! Şanlı tarihimizde ilk kez bu seviyeye düştük. Utanıyoruz; bu arma için ömrünü verenlerden, ömründenömürverenlerden, Hasbi Ağadan, bu insanların mirasına sahip çıkamamaktan, devraldığımız bayrağı ileriye taşıyamamaktan utanıyoruz. Kusura bakmayın yada bakın isterseniz, ağlamak fayda etmez. Hepimiz suçluyuz! Hepimiz suçlu olduğumuz için şimdi bu ağır taşın altına hepimiz gövdemizi koyacağız. Bu şehrin bir futbol devrimine ihtiyacı var. Tepeden tırnağa kadar! Ağaç budanmadan yeni filiz vermez. Özeleştiri yapmak ve kendimizi yenileyerek en doğru planı oluşturmamız lazım. Biz gövdemizi taşın altına koyacağız. İsteyen bizimle bu mücadeleye girer, isteyen de geçer karşımıza seyreder. Bu şehrin gördüğü en büyük futbol çalıştayını oluşturarak işe başlayacağız. Bu çalıştayın sonucu yol haritamızı belirleyip armamıza, kulübümüze sahip çıkarak küllerimizden doğacağız. Size söz veriyorum 5 sene içinde Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edecek bir takıma kavuşacağız. Samsunsporum sen varol, kullar kader yazamaz."