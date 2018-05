Başkan Taşçı’dan vatandaşlara davet

Bunun en güzel örneklerini, bu Ramazan Ayında, Atakum Ramazan Sokağı’nda ortaya koyacağız” dedi.

Atakum ilçesinde, Ramazan ayının en güzel şekliyle yaşanacağını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında, hem mahallelerimizde kuracağımız iftar sofraları hem de Ramazan Sokağı etkinliklerimizle, hemşerilerimizle buluşacağız” şeklinde konuştu.

İlk program ‘Serdar Tuncer’

Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel etkinliklerle Samsunluları buluşturmaya hazırlanan Atakum Belediyesi, İkbal Gürpınar, Serdar Tuncer, Volkan Arslan ve Yavuz Bahadır gibi ünlü isimleri Ramazan Sokağı’na getiriyor. Atakum Belediyesi Ramazan ayı programı, sahne etkinlikleri, tiyatro ve animasyon, yöresel ürünler fuarı, meddah gösterileri, Kur’an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde, iftar ve sahur vakitleri arasında Ramazan Sokağı’na gerçekleşecek. Atakum ilçesinde, Seyfi Demirsoy İlk-Ortaokulu yanındaki dev alana kurulan Ramazan Sokağı’nda ilk programda ünlü sunucu Serdar Tuncer sahne alarak, ‘Bir şiirdir Ramazan’ adlı programıyla, Atakumlularla buluşacak.

“Hemşerilerimizi bekliyoruz”

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Ramazan ayının maneviyatına uygun, her yaştan ve her kesimden vatandaşın keyif içerisinde vakit geçirebileceği bir Ramazan Sokağı oluşturduklarını söyledi. Başkan Taşçı, tüm Atakumluları ve Samsunluları, iftar vaktinden sonra Ramazan Sokağı’na beklediklerini kaydederek, “Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır. Biz de hem mahallelerimizde kuracağımız dev iftar sofraları hem de Ramazan Sokağımız ile bu birlik ve beraberliklerin daha da güçlenmesini hedefliyoruz. Tüm hemşerilerimizi, Ramazan Sokağımıza ve her akşam bir mahallemizde kuracağımı iftar sofralarımıza bekliyoruz” dedi.