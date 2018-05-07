Başkan Togar: “24 Haziran yeni bir dönüm noktası olacak”

Türkiye’nin çok önemli bir noktada olduğunu söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Önümüzdeki bu kısa süre içerisinde her zamankinden daha çok çalışarak herkesle bire bir iletişim kurarak ülkemiz üzerinde oynanılmak istenen kirli oyunları vatandaşlarımıza anlatacağız. 24 Haziran sadece ülkemizin değil tüm dünyanın bir kez daha dersler çıkartacağı bir tarih olacak” şeklinde konuştu.

“Daha da güçlenip büyüyeceğiz”

Ülkenin istikbali ve geleceği için Cumhur İttifakının önemine de değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “24 Haziran seçimleri ülke geleceğine dair önemli bir kader seçimidir. Türkiye’ye karşı oynanan başta siyasi ve ekonomik oyunlar olmak üzere tüm hesapların alt üst olacağını hepimiz çok iyi göreceğiz. Cennet vatanımız AK hizmet rüzgarıyla kısa sürede eğitim, ulaşım, sağlık, sanayileşme, teknoloji, iletişim gibi daha birçok konuda standartların çok çok üstüne çıktı. Ülkemizin gelişmesini ve büyümesini istemeyen iç ve dış kuvvetler kirli ellerini her zaman üzerimizde bulundurdu. Topyekûn hepimizin geleceğini etkileyecek kritik bir süreç diliminden geçiyoruz. 24 Haziran seçimleri halkın kendi geleceğine kendi karar vereceği yarınlara dair önemli bir gün olacak. Herkesin ülkemizin bulunduğu durumu ve içte, dışta ülkemize yapılan her türlü saldırıyı iyice düşünerek hareket etmesi gerekiyor. 24 Haziran sonrası Allah’ın izni, aziz milletimizin azim ve kararlığıyla sonsuz desteğiyle Türkiye’yi daha güçlü kılacak Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçeceğiz” ifadelerini kullandı.