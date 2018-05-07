Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 17:21

Başkan Togar: “24 Haziran yeni bir dönüm noktası olacak”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “İlçemizde, şehrimizde ve ülkemizde en yüksek oy oranına ulaşabilmek için gece gündüz dur durak bilmeden çalışacağız” dedi.

Başkan Togar: “24 Haziran yeni bir dönüm noktası olacak”

07 Mayıs 2018 17:21


Türkiye’nin çok önemli bir noktada olduğunu söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Önümüzdeki bu kısa süre içerisinde her zamankinden daha çok çalışarak herkesle bire bir iletişim kurarak ülkemiz üzerinde oynanılmak istenen kirli oyunları vatandaşlarımıza anlatacağız. 24 Haziran sadece ülkemizin değil tüm dünyanın bir kez daha dersler çıkartacağı bir tarih olacak” şeklinde konuştu.



“Daha da güçlenip büyüyeceğiz”


Ülkenin istikbali ve geleceği için Cumhur İttifakının önemine de değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “24 Haziran seçimleri ülke geleceğine dair önemli bir kader seçimidir. Türkiye’ye karşı oynanan başta siyasi ve ekonomik oyunlar olmak üzere tüm hesapların alt üst olacağını hepimiz çok iyi göreceğiz. Cennet vatanımız AK hizmet rüzgarıyla kısa sürede eğitim, ulaşım, sağlık, sanayileşme, teknoloji, iletişim gibi daha birçok konuda standartların çok çok üstüne çıktı. Ülkemizin gelişmesini ve büyümesini istemeyen iç ve dış kuvvetler kirli ellerini her zaman üzerimizde bulundurdu. Topyekûn hepimizin geleceğini etkileyecek kritik bir süreç diliminden geçiyoruz. 24 Haziran seçimleri halkın kendi geleceğine kendi karar vereceği yarınlara dair önemli bir gün olacak. Herkesin ülkemizin bulunduğu durumu ve içte, dışta ülkemize yapılan her türlü saldırıyı iyice düşünerek hareket etmesi gerekiyor. 24 Haziran sonrası Allah’ın izni, aziz milletimizin azim ve kararlığıyla sonsuz desteğiyle Türkiye’yi daha güçlü kılacak Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçeceğiz” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
17
°
C
  • Salı
    17°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç