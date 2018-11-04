Başkan Togar: "55 ayda 55 yıllık hizmet"

55 ayda önemli projelerin, çalışmaların ve hizmetlerin hayata geçirdiklerini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "55 ayda 55 yıllık hizmeti ilçemizde gerçekleştirdik" dedi.

Tekkeköy'ün tüm beklentilerinin kısa süre zarfında karşılandığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Vatandaşlarımızın yıllardır özlem çektiği herkesin hayallerini süsleyen ilçeyi bugün hep birlikte adım adım inşa etmenin haklı gururunu paylaşıyoruz. AK Belediyeciliği her alanda sergiledik. Yıllardır beklenen özlenen hizmet rüzgarını kısa sürede vatandaşlarımızla buluşturduk ve verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Rabbim bizleri vatandaşlarımıza karşı mahcup etmedi" dedi.

Her alanda Tekkeköy'de ilklerin gerçekleştiğine vurgu yapan Başkan Togar, "Bugün ilçemizin geldiği noktayı herkes çok iyi görüyor. Özellikle 4 buçuk yıl öncesiyle bugünü mukayese ettiğimizde nelerin değiştiği ortada. Her mahalleyi ince eleyip sık dokuduk. Elimizin değmediği dokunmadığımız yer kalmadı. Sanat, spor, eğitim, kültür, park, sosyal tesis, spor tesisi, yol, kaldırım, imar, çevre gibi daha birçok alanda ilkleri halkımızla buluşturduk. Gerçek anlamda değişim, gelişim ve kalkınma hamlelerini art arda gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Sihirli dokunuşlar"

İlçenin karış karış işlendiğini ifade eden Togar, "Tekkeköy hızla gelişen ve yapılaşan bir kent. Bizde bu hızlı gelişime uygun projeler ve çalışmalar hayata geçiriyoruz. Özellikle ilçemizin birçok bölgesinde yeni imar yolları, bulvarlar, caddeler, sokaklar açıyoruz. Bu yeni açılan yerlerin alt yapısının ardından üst yapısını ve çevre düzenini gerçekleştiriyoruz. 55 aylık hizmet süresinde Büyükşehir Belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile özel sektör yatırımları için koordineli çalıştık. İlçemizi örümcek ağı gibi kanalizasyon, yağmursuyu, içme suyu, doğalgaz, enerji nakil hatları ile ördük. Ardından mahallerimizin, caddelerimizin, bulvarlarımızın, sokaklarımızın yollarını sıcak asfalt, kilitli taş parke, beton ve diğer yol malzemeleri ile kapladık" şeklinde konuştu

"Çalışmaları yerinde incelediler"

İlçenin örümcek ağı gibi altyapısının yapıldığını söyleyen Togar, "Önceki döneme kıyasla bugün ilçemiz altyapı ile örüldü. Yaklaşık beş yıllık süre zarfında merkezde alt yapı sorunu ortadan kalktı. SASKİ Kanalizasyon Daire Başkanımız Muhlis Yeşilyurt, Belediye Başkan Yardımcılarımız Aydın Karmil ve Özkan Karakaya ile birlikte ilçemizde devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceledik. Önümüzdeki günlerde yapmayı planladığımız alanlarda tespit çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Alt yapısı tamamlanan alanların üst yapı çalışmalarının bir an önce başlaması noktasında gerekli tüm incelemeleri yaptık. Çalışmalarımız koordineli bir biçimde aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.