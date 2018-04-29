Başkan Togar, AK Parti Geçlik Kolları ile bir araya geldi

Tekkeköy Belediyesi Kutlukent Düğün Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Tekkeköy Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl, "Ben bu yola çıktığımda ilk olarak şunu dedim. Biz Tekkeköy gençliği olarak bambaşka olacağız, çok büyük çalışmalar yapacağız. Ben bunu tek başıma halledemem. Sadece sizin desteğinizle partimize, reisimize bağlılığınızla halledeceğiz. Bugün oturma günü değildir. Bugün ayakta kalma, dik durma günüdür. Sokaklarda olacağız, meydanlarda olacağız. Şiddet göstermeden dik duruşu sokaklarda göstereceğiz. Biz bu toplantıları hak için, ümmet için, mazlumlar için sadece ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalıyız. Tekkeköy Gençlik Kolları olarak liderine yakışır bir gençlik kolları olmalıyız" diye konuştu.

"2002 öncesini büyüklerinize sorun"

2002 öncesi Türkiye’nin büyük badireler yaşadığını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise, "Bugün bu salonu dolduran geleceğimizin teminat gençlerimiz, ülkemiz bugünlere çok zorlu yollardan geçerek geldi. Sizler belki 2002 öncesi Türkiye’yi çok iyi bilmezsiniz. Büyüklerinize sorun veya hepinizin elinde akıllı telefon evinde bilgisayar var. Oradan iki bin iki öncesi Türkiye’sini araştırın. Bugün ile bir mukayese edin. AK hizmet rüzgarı ile buluşan ülkemiz nasıl çağ atladığını göreceksiniz. Ülkemiz AK Parti iktidarıyla buluşmasıyla sağlık, ulaşım, eğitim, iletişim gibi daha birçok alanda Avrupa ile yarışır duruma geldi" şeklinde konuştu.

Gençlerle siyasi tecrübelerini de paylaşan Başkan Togar, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerek, gençlerden çok çalışmalarını istedi. Gençlik kollarında mücadele eden gençlerle gurur duyduğunu söyleyen Togar, "Ülkemizin üzerinde oynanan kirli oyunları en güzel şekilde herkese anlatan, gelecek aydınlık yarınlar için dur durak bilmeden gece gündüz bizlerle koşturan gururumuz AK Parti gençliğiyle düzenlenen programda bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Bizlere ve teşkilatlarımıza en büyük gücü sağlayan yegane kuvvet hiç şüphesiz gençlerimizdir. Gençlerimiz davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan’a layık gençler olmalı. Kendilerini öyle yetiştirmeliler ki çağın tüm bilgi birikim ve donanımları ile kendilerini bezemeliler" dedi.

Geleceğin sahibinin gençler olduğunu belirten Başkan Togar, "AK gençlik atalarından aldığı düsturla her zaman birlik beraberlik içinde hareket ederek ilçesinde, ilinde ve ülkesinde meydana gelebilecek her türlü iç ve dış tehdide cevabını vermiştir. 15 Temmuz gecesi bunun en güzel göstergesidir. Vatanı, millet ve bayrağı için tanklara tüfeklere göğüs geren bu gençlik var olduğu sürece bizler daha güvende hareket edebileceğiz. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada yarınlarımızın asıl sahibi gençlerimiz ile omuz omuza daha onlarca adından söz ettirecek başarıya birlikte ulaşacağız. Bugün burada şunu çok iyi görüyorum ki gençlerimiz seçimlere hazır. Bu genç, dinamik pırıl pırıl gençlerimiz ile yeni bir tarih yazacağız" şeklinde konuştu.

Program sonunda 15 Temmuz belgeseli izlendi. Büyük Gençlik Buluşması hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu. Kutlukent Düğün Salonu’nda düzenlenen Büyük Gençlik Buluşması’na Tekkeköy Belediye Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Alican Mırık, Koordinatörler Okan Gül ve Mücahit Düzenli, AK Parti Tekkeköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl ile Gençlik Kolları üyeleri ve mahalle temsilcileri katıldı.