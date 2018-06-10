Başkan Togar, çat kapı iftarlarını sürdürüyor

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile eşi Yasemin Togar, her yıl olduğu gibi bu yıl da ailelerin iftar sofrasına çat kapı misafir olarak aile fertleri ile aynı sofra etrafında oruçlarını açıyor.

Ramazan ayının tüm güzelliklerini ve maneviyatını ilçe halkıyla paylaştıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Mübarek ramazan ayının son günlerini ilk günlerinde olduğu gibi yine vatandaşlarımızın iftar sofralarına misafir olarak sonlandırıyoruz. Ramazan birlik beraberlik ve paylaşım demektir. Bizler de vatandaşlarımızın sofralarına misafir olarak onların bir tas çorbasını bir dilim ekmeğini paylaşıyoruz. Bu sofralar maneviyatın yanında ramazanın en güzel zaman dilimlerinin yaşandığı anlar olarak hafızalarımıza kazınıyor" dedi.

Çifte bayram yaşadılar

Her zamanki gibi yine bir ailenin daha iftar sofrasına misafir olduklarına değinen Başkan Togar, "Bu akşamki çat kapı iftarımızı ilçemizin en uzak mahallelerinden biri olan Gökçedere Mahallemizde dört çocuğu ile yaşamanın imkansız olduğu zor şartlarda hayatlarını idame ettirmeye çalışan ve bugün yeni yapmış olduğumuz evlerine taşınan Samancı ailesinin evinde yaptık. Baba inşaattan düşerek engelli olmuş. Maddi imkansızlıklar nedeniyle dört çocuğu ile tek odada yaşayan bu ailemize yeni bir ev yatık. Artık çocukların dahi kendilerine ait odaları olan sıcacık bir yuvaya kavuştular. Biz de eşimle birlikte kadir gecesi öncesi bu ailemizin iftar sofrasına yeni evlerine misafir olduk. Hep birlikte aynı sofra etrafında hem oruçlarımızı açtık hem bayram öncesi Samancı ailesine yeni evlerini teslim ederek onlara çifte bayram yaşattık. Rabbim hayır yapan ve hayra vesile olan herkesten razı olsun" diye konuştu.