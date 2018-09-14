Başkan Togar: "Daha güzel bir Tekkeköy için çalışıyoruz"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yaşanabilir daha güzel bir Tekkeköy için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Her fırsatta da esnaflarımızı ve vatandaşımızı ziyaret ederek onların derdini, isteklerini dinleyip, birlikte çözüm yolları üretiyoruz" dedi.

İlçede adım atılmadık sokak, gidilmedik yer, ziyaret edilmedik kimse bırakmadıklarını kaydeden Başkan Togar, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Her gün bir başka mahallemizde, bir başka sokağımızda, çarşımızda vatandaşlarımız ve esnafımız ile bir araya gelerek hasbihal edip ilçemiz için güzel fikirler ortaya koyuyoruz. Halkımızın sorunu derdi bizim sorunumuz derdimizdir. Dertlerini derdimiz, üzüntülerini üzüntümüz, mutluluklarını mutluluğumuz bilerek paylaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler de en küçük sorununu bile kısa zamanda çözüme kavuşması noktasında hemen ilgili birimlere gerekli talimatları veriyoruz. Makam odasında oturup dışa kapalı görmeden, yaşamadan, tespit etmeden talimat vermek yerine birebir halk ve esnaf ziyaretleri yaparak çalışmalarımızı yürütmek daha olumlu sonuçlar doğuruyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler devam edecek

İlçe halkının yaşam standartlarını yükseltmek, hayatını kolaylaştırmak ve önündeki engelleri kaldırmak adına düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Togar, "Her türlü çalışmanın yanın yanında sosyal belediyeciliğin tüm gereksinimlerini ve sorumluluklarını yerine getirerek ilçemizi herkesin istediği hale getirdik. Bu çalışmalarımız ve hizmetlerimiz bundan sonraki süreç de daha da artarak devam edecek. Yoğun mesaimiz içerisinde her fırsatta vatandaşlarımız ve esnafımızla bir araya gelip onlara kulak veriyoruz. Bu güne kadar yaptığımız gibi bu günden sonraki süreçte de çalışmaları halkımız ve esnafımız ile beraber istişare edip, ortak kararlar sonucu hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bizim için herkesin fikri değerli ve önemli. Bugünden sonrada esnaf ve vatandaşlarımıza yönelik ziyaretlerimize aralıksız devam edeceğiz" şeklinde konuştu.