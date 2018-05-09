Başkan Togar: “Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, elektrik ve doğalgaz firmaları yetkilileri ile Saklı Bahçe Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Tekkeköy Belediyesi ilçe halkının talepleri doğrultusunda başta elektrik, aydınlatma, enerji nakil hatlarının yer altına alınması ve doğalgazın her mahalleye her sokağı ulaştırılması için kapsamlı çalışma başlattı. İlçenin farklı mahallelerinde doğalgaz talebinde bulunan vatandaşları doğalgazın sunduğu rahatlık, konfor ve avantajlarla buluşturmanın yanında ilçedeki elektrik hatlarının yer altına alınması ile aydınlatma gibi daha birçok konu başta olmak üzere çalışmaların başlatılması için Tekkeköy Belediyesi harekete geçti.

“Her alandaki çalışmalarımız devam ediyor”

Talepler ve öncelikler çerçevesinde ilçede elektrik ve doğalgaz ile ilgili önemli çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Her alandaki çalışmalarımızın yanında özellikle kamu kurum kuruluşları ile halka hizmet veren özel sektör temsilcilerimizle diyalog içerisinde çalışmalar ve planlamalar yürütüyoruz. İlçemizin her türlü hizmetlerle buluşması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

“Öncelikleri iyi biliyoruz”

Halkın önceliklerini iyi bildikleri söyleyen Başkan Togar, “Halkımızın talepleri ve birinci öncülükleri çerçevesinde planlamalar ve çalışmalar yürütüyoruz. Bu kasmamda bugün AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar, Belediye Başkan Yardımcılarımız Aydın Karmil, Özkan Karakaya ve konu ile alakalı belediyemiz daire amirlerinin bulunduğu toplantımızda ilçemizdeki başta aydınlatma, elektrik hatlarının yer altına alınması ve doğalgaz arzının sağlanması gibi daha birçok konuyu YEDAŞ 1. Bölge Koordinatörü Murat Kılıç, 1. Bölge Yatırım Müdürü İskender Cebeci, doğalgaz firması yetkililerinin katılımıyla etraflıca masaya yatırdık. Ardından sahada gerekli tespitlerimizi gerçekleştirdik. En kısa zamanda ilçemizde YEDAŞ ve doğazgaz firması ile daha kapsamlı çalışmalar yürüterek vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getirmiş olacağız” şeklinde konuştu.