Başkan Togar: "Gençlerimize güveniyoruz"

Öğrencilerin Ramazan ayına uygun bir mezuniyet programı düzenlediğine dikkat çeken Başkan Togar, "Ramazan ayı olması nedeniyle öğrencilerimizin mezuniyet programlarının iftar sofrasıyla bütünleştirilmesi isabetli bir karar olmuş. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşım ruhu hem mezuniyet törenine hem de iftar sofrasına yansımış. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bu güzel mezuniyet programında bir araya gelip öğrencilerin mezuniyet coşkusunu paylaşmak ve ardından hep birlikte oruç açmak öğrencilerimiz kadar bizleri de mutlu etti. Gençlerimizin azim ve karalılığı gözlerindeki ışıltı geleceğe yönelik ülkemizde güzel gelişmeler yaşanacağının en büyük işaretlerinin başını çekmektedir. Bizim gençlerimiz tarihin sayfalarında geçmişte Çanakkale’de yakın zamanda 15 Temmuz akşamı tüm dünyaya Türk gençliğinin yaşı ne olursa olsun üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini göstermiştir. Cumhurbaşkanımız da gençlerimizin bu potansiyelini çok iyi bildiğinden seçilme yaşını 18’e indirdi. Cumhurbaşkanımız gibi bizlerin de gençlerimize güvenimiz tamdır. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor ve hayatlarında başarılar diliyorum. Rabbim evlatlarımıza hayırlı bir gelecek nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Gelemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Tekkeköy Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni ve akabindeki iftar programına; AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Karmil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, öğrenciler, velileri ve öğretmenler katıldı.