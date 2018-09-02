Başkan Togar hacıları ziyaret etti

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, her yıl olduğu gibi bu yıl da Tekkeköy’den kutsal topraklara giderek hac vazifesini yerine getiren hacıları evlerinde tek tek ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Togar’a AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar da eşlik etti.

Kutsal topraklardan dönen hacıları evlerinde ziyaret eden ve hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Togar, “Dinimizin en önemli şartlarından birisini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen hacılarımızı evlerinde ziyaret ederek onların hayır dualarını alıyoruz. Hac vazifesi İslam’ın en önemli şartlarından birisidir ve gücü yeten her Müslüman mukaddes topraklara giderek bu kutsal görevi yerine getirmelidir. Allah tüm Müslüman kardeşlerimize mukaddes toprakları ziyaret ederek, hac vazifesini yerine getirmeyi nasip etsin. Bu yılda her yıl olduğu gibi ilçemizdeki tüm hacılarımızı ziyaret etmeye devam ederek onların manevi duygularını paylaşıp hayır dualarını alıyoruz” dedi.

Başkan Togar, “İlçe Başkanımız Hayri Ağırlar ve teşkilatımız ile ilk hacılarımızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Ayrıca hacca gidip gelen hacı olan kardeşlerimizin, büyüklerimizin kutsal topraklarda yaşadığı manevi duyguları ve anılarını dinleyip onlarla paylaşımlarda bulunmak bizlere ayrı bir haz ve manevi mutluluk veriyor. Yüce Allah hacı kardeşlerimizin yapmış olduğu ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Tüm Müslüman kardeşlerimize ve bizlere kutsal topraklara gidip o manevi iklimde ibadetlerimizi tamamlayarak hacı olarak memleketimize dönmeyi nasip etsin" diye konuştu.