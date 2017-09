Başkan Togar: “Her konuda çıkış noktamız halkımız”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, her haftanın ilk iş gününe çözüm merkezinde düzenlenen halk günlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek başlıyor. Her hafta pazartesi günü vatandaşların taleplerini dinleyerek haftaya başlayan Hasan Togar, “Yeni bir haftaya gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız ile birlikte başlamak bizlere daha azimli daha tempolu ve enerjik bir atmosferde çalışma kuvveti veriyor. Bizler halkından soyutlanmış başı buyruk, programsız ve düzensiz çalışma şekline karşıyız. Her konuda vatandaşlarımız ile birlikte istişareler, görüşmeler, fikir alış verişleri ve ortak akıl çerçevesinde hareket ederek herkes tarafından benimsenen kabul gören hizmetleri ortaya koyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar halkımız ile bağımızı hiçbir zaman koparmadık. İlk günkü birlik beraberlik ruhunu bozmadan ilk günkü aşk ile şevk ile ilçemiz için daha birçok adından söz ettirecek projeleri yine birlikte hayata geçireceğiz. Biz elli bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Bu ailenin tüm fertlerinin en iyi şartlarda hayatını sürdürmesi için mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz ve hızımızı kesmeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bizleri utandırmasın. Birlik beraberlik içerisinde nice güzel hizmetleri, projeleri vatandaşlarımız ile birlikte hayata geçirip yine birlikte açılışlarını yapıp kullanmayı nasip etsin” diye konuştu.