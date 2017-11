Başkan Togar: “İlham kaynağımız halkımız”

Birlik beraberlik ve ortak akıl ile aynı gaye ışığında ilçenin yön haritasını ilçe halkı ile birlikte belirlendiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Rutin olarak her hafta haftanın ilk gününe ortak akıl çerçevesinde ilçemizi birlikte yönettiğimiz halkımız ile bir araya gelerek başlıyoruz. Haftanın ilk iş gününe gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız ile bir araya gelerek başlamak bizlere daha istekli, daha enerjik performans çerçevesinde yeni projeler, çalışmalar, hizmetler yapma azim ve kararlılığı aşılıyor. Halk günlerimizi aynı zamanda taleplerin, isteklerin yanında sorunların dile getirildiği ve anında çözüme kavuşturulduğu dertleşme ve öz eleştiri günleri diye de adlandırabiliriz. Belediye başkanlığı görevini üstlendiğimiz ilk günden itibaren bize bu görevi layık gören vatandaşlarımız ile her zaman her yerde birlikte olarak büyük bir aile olduğumuzu halkımıza her zaman hissettirdik” dedi.

“Halkımız ile her daim iç içeyiz”

Vatandaşlarla iletişimi ve bağları kopartmayan bir yönetim anlayışı sergilediklerini ifade eden Başkan Togar, “Makam odalarına hapsolmuş, halkından soyutlanmış bir yönetime karşı olduğumuzu duruşumuz ile sergiledik. Yer, zaman, mekan farkı gözetmeksizin vatandaşlarımız ile omuz omuza birlikte yürüdük. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır felsefesi çerçevesinde herkesin acısını ve sevincini paylaşmaya gayret ettik. Bugün ilçemizdeki değişimin, hizmetlerin, yatırımların hayat bulmasında en büyük pay Tekkeköy halkınındır. Bölgenin en çok yatırım alan ve ekonominin kalbi durumundaki ilçemiz aynı gaye etrafında toplanan ve yarınlarına daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışan bu bilinçle hareket eden bireyler sayesinde daha güzel günlere ulaşacaktır” şeklinde konuştu.