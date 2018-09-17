Başkan Togar, öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Başkan Hasan Togar, her yıl olduğu gibi yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde ilçedeki okulları ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve idarecilere başarı dileklerinde bulunup yeni okula başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılı telaşını ve heyecanını paylaşmaya çalıştıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğrencilerimizle birlikte bizlerde okulların açılmasının tatlı telaşını ve heyecanını evlatlarımız ile birlikte paylaştık. Bu yıl benim oğlumda ilkokul birinci sınıfa başladı. Bizde onunla birlikte tekrar okula başlamış gibi olduk. Bizim gibi herkes çocukları ile birlikte bu tatlı telaşı ve mutluluğu paylaştı. Özellikle yeni okula başlayan birinci sınıflar ile anaokuluna giden öğrenciler çok daha özel. Hepimizin hedefi çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak” dedi.

“Öğrenciler ilçemizi renklendirdi”

Okulların, caddelerin, sokakların öğrencilerin cıvıl cıvıl sesleriyle renklendiğini söyleyen Başkan Togar, “Yaz tatilinin ardından yeni bir eğitim dönemine başlayan öğrencilerimizin yanında özellikle okul hayatına ilk defa merhaba diyen öğrencilerimiz ve onlar kadar heyecanlı olan velilerimiz okulları doldurdu. Biz de okulların açıldığı bu ilk günde okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileklerimizi ilettik. Ayrıca yeni okula başlayan öğrencilerimizi de sınıflarında ziyaret edip onlarla birlikte aynı duyguları paylaştık” şeklinde konuştu.

“Eğitime desteğimiz sürüyor”

Eğitim için her zaman üzerine düşeni yaptığına dikkat çeken Togar, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların tadilatı, bakımı, onarımı, boyası, peyzajı, bahçelerini yapımı ve yıkanması gibi işlemlerimizi tamamladık. Yine bu yıl geçen yıllarda olduğu gibi öğrencilerimize kırtasiye ve okul önlüğü gibi okul ihtiyaçlarının gidereceğiz. Geleceğe yapılan yatırım eğitimden geçer. Biz de bu felsefeyle hareket ederek eğitimi önceliğimiz olarak ön saflarda tutuyoruz. Rabbim bizlere okuyan, bilen, öğrenen ve öğreten yarınlarına sahip çıkacak milli ve manevi değerler ile donatılan bir nesil yetiştirmemizi nasip etsin. Yeni Eğitim Öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.