Başkan Togar, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Ebeler Haftası ile Hemşireler Haftası vesilesiyle Sevgi Tekkesi Sosyal Tesisleri’nde Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Sehmen, hastane yönetimi ile Gazi Devlet Hastanesinde çalışan hemşireler ve ebeleri ağırladı. Başkan Togar, konuşmasında hemşirelerin ve ebelerin bireysel ve toplumsal sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde, geliştirilmesinde ve korunmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Ebelik ve hemşirelik; insan sevgisiyle, şefkatle, sabırla yapılan kutsal ve onurlu birer meslektir. Gerçekten icra ettiğiniz bu meslekler fedakarlık ve insan sevgisiyle yapılan değeri maddiyatla ölçülemeyecek kadar ulvi görevlerdir. Bu nedenle, sevgiden, şefkatten, fedakarlıktan uzak bir kişinin bu mesleği icra etmesi mümkün değildir. Çünkü hemşireler ve ebeler sağlığı yerinde olmayan, yardıma muhtaç insanlara hizmet vermektedir. Ebelik ve hemşirelik bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve hastalık halinde iyileştirme hizmeti veren sağlık ekibinin en temel ve önemli ögelerin başında gelmektedir. Bu bakımı diğer sağlık çalışanları ile iş birliği içerisinde yürütürken, bizzat kendisi tarafından yürütülmesi gereken durumlarda da kendi bilgisini, deneyimini kullanır. Bu gün sağlık hizmetlerinde önemli yer tutan siz değerli ebe ve hemşirelerimizi burada ağırlamaktan, sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk. Ebeler ve Hemşireler Haftası vesilesiyle her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, sonsuz sabır ve itina ile çalışan, ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm hemşirelerimizin ve ebelerimizin bir kez daha Ebeler ve Hemşireler Haftasını canı gönülden kutluyorum. Sevgi ve şefkatle yerine getirdikleri görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Togar’ın ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Sağlık İl Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç ile Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emine Sehmen, Başkan Togar’a teşekkür ettiler. Ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekinilerek, çiçek takdimi ile program son buldu.