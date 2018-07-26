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26 Temmuz 2018 15:07

Başkan Togar: "Şehrimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyoruz"

24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye’nin refah seviyesinin daha da yükseleceğini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Artık yeni sisteme adapte olmaya başladık.

Başkan Togar:

26 Temmuz 2018 15:07

Önümüzdeki süreçte her şey daha güzel olacak" dedi.


Ankara’da bir dizi görüşme gerçekleştiren Tekkeköy Belediye Başkanı Togar, AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkan Vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ı ziyaret etti.



"Hizmet rüzgarı devam ediyor"


Yeni dönemde hizmetlerin katlanarak artacağını belirten Başkan Togar, "Artık Türkiye hak ettiği noktadaki yerini almaya hazır. Bundan böyle bölgede söz sahibi bir ülke olarak tüm dünya bizi takip edecek. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2023, 2053, 2071 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni sistem ile birçok engel tarihe karıştı. Şimdi yeni Türkiye olarak koşma zamanı. Yerelden genele hizmetlerimiz kat kat artacak" dedi.



"Diyaloglarımız sürecek"


Başkent ile ilişkilerin büyük hizmetlerin ve projelerin hayat bulmasında önemli yer tuttuğuna değinen Başkan Togar, "Özellikle birçok önemli projemizi başkent ile olan karşılıklı görüşmelerimiz ve istişarelerimiz sayesinde hayata geçirdik. Yerel yöneticilerin başarısının önemli dayanağı koordineli ve uyumlu çalışmanın olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle her zaman genel merkezimiz, milletvekillerimiz ve bakanlarımız ile devamlı istişare ve bilgi alışverişi çerçevesinde projelerimizi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.


Yeni dönemdeki yapılacak olan yatırımlar için fikir alışverişinde de bulunan Başkan Togar, Ankara’daki ziyaretlerin anısına milletvekillerine çeşitli hediyeler takdim etti.




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