Başkan Togar, selden etkilenen yerleri inceledi

Samsun'da bu hafta etkili olan aşırı yağışlar Tekkeköy'ün yüksek kesimlerinde daha da etkili olarak toprak kaymasına ve taşkınlara neden oldu. Meydana gelen olumsuzlukları yerinde inceleyen Togar ve ekibi vatandaşların günlük yaşamına etkisi olan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yerinde tespit yaparak hemen çalışmalara başladı.

Aşırı yağışlardan etkilenen yerlerde gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdiğini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tüm Samsun gibi ilçemizde aşarı yağışlardan etkilendi. Bazı yerlerde toprak kayması ve büzlerin tıkanmasıyla taşkınlar oluşmuş. Bizlerde bugün yağıştan olumsuz etkilenen yerleri tek tek gezdik. Gerekli tespitleri ve yapılması gereken çalışmaları ekibimiz ile konuştuk ve hemen işe koyulduk. Her ne kadar büyük çapta bir olumsuzluk olmasa da yağışların devam edeceğini hesaba katarak hızlı bir biçimde işe koyulduk” dedi.

İlçe halkının günlük yaşamına engel olacak bir durumun olmadığına dikkat çeken Başkan Togar, şunları söyledi:

“Şükürler olsun ki aşırı yağışlar nedenle can ve mal kaybı yaşanmadı. Bazı yerlerde toprak kayması, taşkın ve büzlerde tıkanma tespit ettik. Bu yerlerde hemen gerekli çalışmaları başlattık. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımızda bize eşlik etti ve birlikte yapılması gerekenlerin kararını verdik. Rabbim bizleri doğal afetlerde yaşanan mal ve can kayıplarından korusun.”