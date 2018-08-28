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28 Ağustos 2018 16:45

Başkan Togar: “Tekkeköy’e çağ atlattık”

İlçenin farklı mahallelerinde tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Kısa sürede ilçemizde önemli gelişmelere imza attık.

Başkan Togar: “Tekkeköy’e çağ atlattık”

28 Ağustos 2018 16:45

Birçok önemli gelişmenin yanında özellikle yol konusunda Tekkeköy’e çağ atlattık” dedi.


İlçedeki yolların konforunun arttığına dikkat çeken Başkan Togar, “Tekkeköy’ün her köşesine ulaşım ağına büyük yatırımlar yaptık. Dört senede neredeyse tüm yollarımızı elden geçirerek yeniledik. Bunun yanında yen imar yolları açtık. Yollarımızda bölgenin yapısına göre farklı malzemeler kullanarak standartların üzerinde bir konuma getirdik. Mesafeleri kısalttık” diye konuştu.



Her bölgede farklı bir çalışma


Farklı malzemelerinin yol yapımında tercih edildiğini söyleyen Togar, “Tekkeköy’ün her bölgesi kendine has özelliklere sahip. Bizler de bölgelere göre farklı malzemelerle yollarımızı kapladık. Beton, sıcak asfalt, a tipi asfalt, taş parke gibi farklı malzemeleri yerine göre kullanarak herkesin takdirini kazanan çalışmalara imza attık. Gerçek manada dört yıl gibi kısa bir sürede elli yıllık hizmetle ilçemizi buluşturduk. Tesislerden yollara, komplekslerden parklara ilçemizi herkesin özlediği hizmetlerle bütünleştirdik. Tekkeköy tarihinin en büyük ve en köklü hizmet atağını yaşadı. Bu hizmet atağımıza ve çalışmalarımıza aralıksız devam ederek çıtayı daha da üst seviyelere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.




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