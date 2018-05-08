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08 Mayıs 2018 16:08

Başkan Togar: “Tekkeköy’ü herkesin hayal ettiği ilçe haline getirdik”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköyümüzü herkesin hayallerindeki ilçe yapmak için ekiplerimiz ve tüm çalışanlarımız ile büyük gayret sarf ettik” dedi.

Başkan Togar: “Tekkeköy’ü herkesin hayal ettiği ilçe haline getirdik”

08 Mayıs 2018 16:08


Yer ve zaman ayrımı yapmaksızın her daim halk ile iç içe olan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçenin farklı noktalarındaki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretinde vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Başkan Togar, ilçe halkıyla istişareler ve paylaşımlar yaparak yerinde çözümler üretiyor.


Esnaf ziyaretinde ilçenin her noktasında hayata geçen önemli hizmetler ve yatırımlar hakkında paylaşımlarda bulunan Başkan Togar, "Tekkeköyümüzü herkesin hayallerindeki ilçe yapmak için ekiplerimiz ve tüm çalışanlarımız ile büyük gayret sarf ettik. Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak ilçemizi birlikte bugünlere taşımayı başardık. Çağımızın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllardır mahrum bırakılan hizmetleri öncelik edinerek ilçemizde birçok farklı alanda hizmetler, projeler ürettik” diye konuştu.



“Daha güzel bir Tekkeköy için çalışıyoruz”


Geleceğin teminatı olan çocuklara daha güzel bir gelecek bırakmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Togar, “Üstlendiğimiz bu görevi en iyi şekilde yerine getirdik. İlçemizin geleceğine birlikte yön verdiğimiz halkımıza hizmet için geldiğimiz bu kutlu görevde anlımızın akıyla hemşehrilerimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Allah’ın izni ile vatandaşlarımızın hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. Rabb’im bizleri halkımıza karşı mahcup etmesin" şeklinde konuştu.


24 Haziran seçimlerinin ülke geleceğine dair önemli bir kader seçimi olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, ayrıca 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatarak, vatandaşlara süreç hakkında bilgiler verdi.




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