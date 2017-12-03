Başkan Togar, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Tekkeköy, ilçede dev yol yatırımlarına devam ediyor. Sıcak asfalt, beton, taş parke, sathi kaplama, zemin sıkılaştırma, imar yolu açılması, stabilize, elekaltı serimi gibi farklı yol malzemeleri, ilçede yapılması planlanan ham yolların genel durumuna göre belirlenerek uygulanıyor.

Yol alanında sürdürülen önemli çalışmalar ile ilçenin ulaşım ağının beklenilenin üzerine çıkartıldığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bu yıl belirlediğimiz hedeflerimizin kat kat üzerinde yol çalışmasını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Hava şartlarının iyi seyretmesi ve beklenenin üzerinde sıcaklıklarının olması bizlere büyük bir fırsat oldu. Ekiplerimizin itinalı bir biçimde ilçemizin 62 mahallesinde farklı alanlarda yürütmüş olduğu çalışmalara hedeflerimizin dışında yeni eklemelerle devam ettik. 2017 yılı için belirlediğimiz yol çalışmalarının neredeyse iki katı hizmeti yılsonuna kadar tamamlamayı başardık. Personelimiz ve tüm ekiplerimiz gerçekten bu anlamda fedakarca çalıştılar. Yollar için seferber oldular ve mesai kavramının sınırlarını zorladılar. Ekip ruhu çerçevesinde ilçenin hizmet beklentisi doğrultusunda birlik beraberlik içinde gayretli ve özverili çalışmamızı çevremize yansıtmayı başardık. Bugün de her zaman olduğu gibi ilçemizin çeşitli bölgelerinde farklı alanlarda yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledik” dedi.

Yapılan yol çalışmaları hakkında bilgiler vermeye devam eden Togar, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizin her mahallesinde yürütülen çalışmaları mutlaka yerinde incelemeyi prensip edindik. İlçemizin her noktasına, her köşesine konulan taşın, yapılan hizmetin nereye nasıl yapıldığını bilen biri olarak makamlara hiç hapsolmadık. Halkımız ile belediyemizde pazartesi günleri düzenlenen halk günleri dışında diğer zamanlarda da mahallesinde, sokağında, evinde bir araya gelerek taleplerine kulak verdik. Yol çalışmalarımızın dışında ilçemizi sosyal tesisler, spor tesisleri, parklar, yeşil alanlar, hanımlar konakları, eğitim ve kültür binaları gibi her türlü ihtiyaca hitap edecek yapılar ve tesislerle donattık. Çalışmalarımızı farklı alanlarda ara vermeden sürdürerek halkımızın her türlü beklentisini karşılayıp gelecek nesillere hak ettikleri Tekkeköy’ü bırakmak adına ter dökmeye devam edeceğiz” diye konuştu.