Başkan Togar: “Yol haritamızı halkımız ile belirliyoruz”

Her yeni haftaya vatandaşların taleplerini dinleyerek başlayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu zamana kadar her haftanın ilk iş gününe vatandaşlarımız ile bir araya gelerek başlamaya devam ediyoruz. Yeni bir haftaya gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız ile birlikte başlamak bizlere daha azimli daha tempolu ve enerjik bir atmosferde çalışma kuvveti veriyor” diye konuştu.

“Diyaloglara önem veriyoruz”

Programlı ve diyaloglar sonrası yapılan çalışmalara dikkat çeken Togar, “Bizler halkından soyutlanmış başı buyruk, programsız ve düzensiz çalışma şekline karşıyız. Her konuda vatandaşlarımız ile birlikte istişareler, görüşmeler, fikir alışverişleri ve ortak akıl çerçevesinde hareket ederek herkes tarafından benimsenen kabul gören hizmetleri ortaya koyuyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar halkımız ile bağımızı hiçbir zaman koparmadık. Hatta bağımız her geçen gün katlanarak arttı. Çünkü halkımız bu zamana kadar belediye ile hiçbir zaman bütünleşememiş. Biz birçok tabuyu yıkarak belediyenin kapılarını vatandaşlarımıza açtık. Halkımızın belediyemizle bütünleşmesi ilçemizde beklenen hizmetlerle buluşmasında en büyük etmen oldu. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel hizmetleri, projeleri vatandaşlarımız ile birlikte hayata geçirip yine birlikte açılışlarını yapıp kullanmayı Rabb'im bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.