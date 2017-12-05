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05 Aralık 2017 16:03

Başkan Togar’dan hastalara moral

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun’un farklı hastanelerinde tedavi gören hastalar ile evlerinde istirahat eden hastaları tek tek ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Başkan Togar’dan hastalara moral

05 Aralık 2017 16:03


Her fırsatta yaşlı ve hasta ziyaretlerinde bulunmaya gayret eden Başkan Togar, Samsun’un farklı hastanelerinde tedavi gören ve evlerinde istirahatta bulunan hastaları unutmuyor. Ziyaretleri esnasında hastanelerde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Togar, rahatsızlıkları nedeniyle gününü hastanede geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek moral ve manevi desteğin yanında yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını ifade etti.



“Her zaman vatandaşlarımızın yanı başındayız”


Hastaları ziyaret etmenin dini ve insani önemine değinen Başkan Togar, “Şehrimizin farklı hastanelerinde tedavi gören ve evlerinde istirahat eden tüm hemşerilerimizi ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Allah’tan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bizler büyüklerimizden, annemizden babamızdan hasta olanı, yaşlıları ziyaret etmeyi gördük ve öğrendik. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel gelenek göreneklerinden biri durumundadır. Aynı zamanda hasta bir kişiyi ziyaret etmek Peygamber efendimizin sünnetidir. Peygamberimiz hastaları ziyaret eder ve her Müslüman’a da hasta ziyaretini tavsiye ederdi. Hem dini hem de insani yönünün yanında birlik ve beraberlik ile kişilere moral sağlayan hasta ziyaretlerini sürdürerek her zaman vatandaşlarımızın acısını ve mutluluğunu paylaşacağız. Halkımızın her türlü sıkıntısında, derdinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hasta olan kardeşlerimize Allah’tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum” dedi.




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