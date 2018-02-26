Başkan Togar’dan her talebe anında çözüm

Vatandaşların talep ve sorunlarının paylaşıldığı Tekkeköy Belediyesi halk günleri son zamanlarda özellikle öğrencilerin ve gençlerin ilgi gösterdiği ve Belediye Başkanı Hasan Togar ile bire bir görüşüp taleplerinin karşılandığı günler haline dönüştü.

“Gençlerin öz güveni geleceğimiz adına bizleri sevindiriyor”

Halk günlerine vatandaşların yoğun ilgisinin yanında artık gençlerin ve öğrencilerinde ilgi gösterdiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Görevi devraldığımız gün itibariyle başlatmış olduğumuz halk günlerimizi halkımızın yoğun katılımıyla sürdürüyoruz. Bizleri bu göreve layık gören halkımız ile birlik beraberlik çerçevesinde ilçemizi birlikte yönetiyoruz. Bizlere ve başkan yardımcılarımıza talep ve sorunlarını ileten vatandaşlarımıza anında cevap vererek, çözümler üretiyoruz. Bu çözüm yollarını yine vatandaşlarımız ile birlikte istişareler sonrasında ortaya koymaya özen gösteriyoruz. Başarımızın sırrı bizleri buralara getiren bizlere bu görevi layık gören halkımız ile her zaman omuz omuza olup, iyi günde, kötü günde bir ve beraber hareket etmemizden geldiğinin bilincindeyiz. Son zamanlarda bizleri sevindiren halk günlerimize gençlerimizin ve öğrencilerimizin de ilgi göstererek taleplerini bizlere iletmesi oluyor. Yarınların asıl sahibi gençlerimiz ve öğrencilerimiz bizlere ilçemiz ve gençlerle ilgili güzel projeler ve talepler sunuyor. Gerçekten onların gözüyle çevreye bakmak daha güzel ve yararlı sonuçlar elde etmemize yardımcı oluyor. Çünkü çağın gençleri ve öğrencilerinin sorunları, talepleri günün şartlarına göre değişiyor. Bugün yine halk günümüzde genç kardeşlerimiz bizleri ziyaret ederek ilçemizde gençlerimiz için yapmış olduğumuz çalışmalar ve hayata geçirmiş olduğumuz projeler için teşekkürlerini ileterek, taleplerini paylaştılar. Bizler de onların gençler ve öğrenciler adına taleplerini en kısa zamanda giderme konusunda birimlere gerekli talimatlarımızı verdik. Gençlerimizin, evlatlarımızın, öğrencilerimizin ilçemizin sorunlarıyla ilgilenmesi, kendince çözümler üretmesi ve belli talepler sunması gelecek adına bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.