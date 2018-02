Başkan Togar’dan Karadeniz 4. Kitap Fuarı’na ziyaret

Kitap Fuarı’nı ziyaret ederek, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere hediye etmek için kitap aldı.

Tekkeköy TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan Karadeniz 4. Kitap Fuarı’nı ziyaret eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Fuar merkezinin ilçemizde olması her organizasyonda gözlerimizi alana çeviriyor. İlçemizde böyle büyük organizasyonların düzenlendiği bir fuar merkezinin bulunması Tekkeköy için büyük bir şans. Bizlere büyük avantajlar sağlayan alanın getirilerini bilerek her türlü organizasyonlarda üzerimize düşen görevleri, sorumlulukları yerine getiriyoruz. Tekkeköy Belediyesi ev sahibi olarak her fuarda yer alıp stantta açarak görevli personelimiz ziyaretçilere ilçenin tanıtımı başta olmak üzere her konuda destek sağlıyor. Farklı alanlarda düzenlenen organizasyonlara Karadeniz Bölgesi ve çevre illerden ziyaretçilerin dışında yurt dışından da ziyaretçilerin katılım sağlaması şehrimizin ve ilçemizin ekonomisine de olumlu etkiler sağlıyor. Fuar merkezinde en çok katılımlı organizasyonlara baktığımızda ilk sıraları kitap fuarları alıyor. İlçemiz TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Karadeniz Kitap Fuarı’na katılım ve ilgi bizleri bir kez daha sevindirdi. İnsanlar kitap almak, yazarlarla buluşmak ve kitaplarını imzalatmak için fuara akın etti. Samsun halkının yediden yetmişe okumaya ve kitaba göstermiş olduğu ilgi geleceğimiz açısından da çok ama çok önemli. Bizlerin, çocuklarımızın, gençlerimizin ufkunu açacak yeni bilgilerle, yeni ve farklı dünyalarla tanıştıracak yegane güç hiç şüphesiz kitaplarda mevcuttur" şeklinde konuştu.

"Kitap okuma oranını arttırmak için farklı çalışmalar hayata geçirdik"

İlçede kitap okuma oranını arttırmaya yönelik birçok faaliyeti ve projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Togar, "1 Kitap 1 Hayat projemiz kapsamında ilçemizdeki tüm okulları tek tek ziyaret ederek her öğrencimize bir kitap hediye ettik. Belediyemize ait bir aracımızı dizayn ederek Evliya Çelebi Gezici Halk Kütüphanesi’ne çevirdik. Gezici Halk Kütüphanesi vasıtası ile 30 bin kitabı 10 öğrencimiz ile buluşturduk. Öğrencilerimiz ile okuma etkinlikleri gerçekleştirdik. Valimizin başlatmış olduğu okuma kampanyası çerçevesinde her akşam evimizde tüm aile fertlerimiz ile kitap okuduk. Okumanın arttırılması öğrencilere ve evlatlarımıza aşılanması için elimizden geleni yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yılda kitap fuarından öğrencilerimize hediye edeceğimiz kitaplarımızı aldık. Rabbim bizlere okuyan, okuduğunu anlayan nesiller yetiştirmemizi nasip etsin" dedi.