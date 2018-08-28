Başkan Tok: “AK Parti döneminde İlkadım’a rekor yatırımlar yapıldı”

20 yılda görülmemiş hizmetler, projeler ve büyük yatırımlar son dört buçuk yılda bir bir hayat buldu” dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mahalle gezileri kapsamında vatandaş ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Esnaf ve halk ziyaretleri kapsamında Derebahçe Mahallesi’nde geziler yapan Başkan Tok, yapılan yatırımlarla İlkadım ilçesinin her alanda gelişimine ve ilerlemesine katkı yaptıklarını ifade etti. Tok, “Mazisine bakıldığında İlkadım’a rekor yatırımların AK Parti belediyecilik anlayışı ile kendi hizmet dönemlerinde hayata geçirildi. 20 yılda görülmemiş hizmetler, projeler ve büyük yatırımlar son dört buçuk yılda bir bir hayat buldu. Kentin sosyal hayatı öncelik tutularak üretilip tamamlanan eserler, toplum tüm kesimlerine hitap etmektedir” diye konuştu.

“İlkadım 2023’e hazırlanıyor”

İlkadım’da yapacakları çok iş olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan Tok, “Rekor yatırımlarla geleceğe büyük adımlarla ilerliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne İlkadım’a hizmetin en iyisini vermek için çaba harcıyoruz. Geride bıraktığımız görev süresi boyunca söz verdiğimiz rekor yatırımları tek tek hayata geçirdik. Belediye Yeni Hizmet Binası, Ihlamur Kafe Restaurant, 15 Temmuz Millet Yolu ve Şehitler Anıtı, Türkiye’nin en büyük Gençlik Merkezi, Karadeniz’in en büyük Cami ve Külliyesi, Türk İslam Sanatları Merkezi, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Derebahçe Sosyal Tesisleri, Mamurdağı Mesire Alanı, 62 Park 12 halı saha, koşu yolu ve yaşam parkuru gibi önemli daha birçok proje ve yatırımlar bunlardan sadece birkaç tanesi. Tamamlanan ve devam eden projelerimizin yanı sıra, şimdi İlkadım’ı 2023’e taşıyacak projelerimizi hazırladık” şeklinde konuştu.