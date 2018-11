Başkan Tok: “Büyük bir aile olduk”

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ulugazi Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederek Muhtar Filiz Kavalcı ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Tok, gönül belediyeciliği kapsamında, insanları mutlu ve huzurlu kılmanın hizmetlerinin başında geldiğini söyledi. İlkadımlının yaşadığı kenti sevmesi gerektiğini ifade eden Başkan Tok, “Biz de tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmaya devam ediyoruz. 4,5 senede Samsunumuza değer katacak dev projeler hayata geçirdik” diye konuştu.

“Hizmetlerimizin yanında gönülleri de fethettik”

Vatandaşların iyi ve zor günlerinde her zaman yanında olduklarının altını çizen Başkan Tok, “Kutsal topraklardan dönen İlkadımlı hacılarımızı tek tek evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını aldık ve mutluluklarını paylaştık. Bununla birlikte vatandaşlarımızın dünya evine girdikleri mutlu günlerinde de yanlarında olarak, büyük bir aile olmanın özelliğini sürdürdük. Bununla da kalmadık, vatandaşlarımızın cenazelerinde de yanların olduk, hatta ve hatta biz cenaze sahibi sadece cenazesinin acısını yaşasın, ikramla, masayla, sandalyeyle uğraşmasın, bunların tamamını biz İlkadım Belediyesi olarak üstlenelim diyerek vatandaşımızın acısını hafifleten hizmetler sunduk. 'İlkadım'a bir melek hoş geldin bebek' projesi kapsamında yeni doğum yapmış anne ve bebeklerini ziyaret ederek ilk hediyelerini vermenin mutluluğunu yaşadık. Yaşlıların ve yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın her an yanında olduk, kendilerini evlerinde ziyaret ederek taleplerini dinledik. Yaşlılarımızın yanında olduğumuz gibi geleceğimizin teminatı gençlerimiz için de hayata geçirdiğimiz 62 çocuk parkı ve 12 halı saha ile vakitlerini sağlıklı bir yaşam alanında geçirebilecekleri sosyal alanlar inşa ettik. Bu insana dokunan çalışmalarımız ile gönül belediyeciliği anlayışı altında vatandaşlarımızın doğumlarından ölümlerine kadar hayatlarının her anında beraber gülüp beraber ağlayan büyük bir aile olduk. Bu güçlü aile bağlarını vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde hep yanlarında olmamıza bağlıyız” şeklinde konuştu.