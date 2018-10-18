Başkan Tok, çalışmaları yerinde inceledi

Gürgendağ ve Akgöl Mahallelerine yaptığı ziyarette vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Gürgendağ Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz ve Akgöl Mahalle Muhtarı Kamil Tuğul ile yapılan çalışmaları yerinde gördü. Tok, “Uzak yakın ayrımı yapmadan tüm mahallelerimizde hizmet ve yatırımlarımızı eşit şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Belediye olarak yollara büyük yatırım yaptıklarını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Belediye olarak kent merkezinin yanı sıra şehir merkezine en yakınından en ücra köşesine kadar hizmet götürüyoruz. 4,5 yılda Fen İşleri Müdürlüğümüzce, tüm mahallelerimize 169 bin 140 ton sıcak asfalt yol, 159 bin 555 m2 parke taş yol, 159 bin 463 m2 beton kaldırım ve 436 bin 910 m2 sathı kaplama işleri yaptık. Gücümüzü ve sinerjimizi halktan alıyoruz. Biz millete hizmet etmek için bu görevlere geldik. Milletin hizmetkarı olarak vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin karşılığında ziyaret ettiğimiz her mahallemizde hemşehrilerimizin güler yüzlü karşılamalarını ve teveccühlerini görüyoruz” diye konuştu.

Gezi ve incelemenin sonunda Gürgendağ Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz ve Akgöl Mahalle Muhtarı Kamil Tuğul, mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Tok'a teşekkür ederek plaket takdim ettiler.