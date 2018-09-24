Başkan Tok çay davetini kırmadı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Derecik Mahallesi'nde mahalle ziyaretlerini gerçekleştirdiği sırada yol kenarında bekleyen bir vatandaşın çay ikramı ile karşılaştı. Vatandaşın çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Tok, “Sıcak bir çaya hayır demem” diyerek vatandaşın evine giderek çay eşliğinde sohbet etti.

“Başkanımız sağ olsun davetimizi geri çevirmedi”

“Başkanımızın bizim yol güzergâhından geçtiğini görünce yol kenarına çıktım ve kendisine el salladım” diyen Hacı Hasan Karakaş, “Başkanımız durunca kendisine çay davetinde bulundum. Başkanımız da sağ olsun davetimizi geri çevirmeyerek evimize misafir oldu” açıklamasında bulundu.

Başkan Tok: “Ne mutlu bize vatandaşlarımızın gönlüne girebilmişiz”

Vatandaşların teveccühünün kendilerini çok memnun ettiğini belirten Başkan Tok, “Mahallemizi ziyaret esnasında bir vatandaşımızın bizi yol güzergâhında bekleyerek çay ikram etmesi bizleri oldukça duygulandırdı. Bizler de kültürümüz gereği bir çay içelim mi teklifinin sadece cay içmek için olmadığını, bunun gel biraz sohbet edelim dertleşelim teklifi olduğunu biliyoruz. Biz de Hacı Hasan Karakaş amcamızla demli çay eşliğinde samimi bir ortamda sohbet ettik. Bizler de bu yüzden her daim yatırımlarımızda vatandaşlarımızı düşünüyor, onların gönüllerine seslenmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki gönüllere giren her daim vatandaşlarımızın çay sohbetlerine de girer. Burada da görüyoruz ki yapmış olduğumuz işlerde ne mutlu bize ki vatandaşlarımızın gönlüne girebilmişiz. Bizlere demli çayı ile yorgunluğumuzu unutturan Hacı Hasan Karakaş amcamıza hoş sohbetleri ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederim” dedi.